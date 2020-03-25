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مرأة

رخيص وصحي.. حفنة من اللب السوري يوميًا تقوي مناعتك ضد كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:55 ص
فوائد اللب السوري
فوائد اللب السوري
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رشا عوني
في ظل تفشي فيروس كورونا يبحث الشعب المصري عن حلول بسيطة لتقوية الجهاز المناعي كي يقاوم الميكروبات والفيروسات خاصة أن فيروس كورونا يحتاج مناعة قوية لكي تهاجمه وتقضي عليه قبل أن يتمكن من الجسم .

من أرخص المسليات التي يمكنك تناولها هذه الأيام خلال فترة الحجر المنزلي هو اللب السوري أي بذور عباد الشمس ، فهو رخيص وصحي وله العديد من الفوائد التي تدفعك لتناوله. 

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بحسب موقع healthline اليك فوائد بذور عباد الشمس اي اللب السوري ..
يعمل على تقوية الجهاز المناعي بشكل فعال نظرا لاحتوائه على مجموعة مختلفة من العناصر الغذائية 
اللب السوري يحتوي على نسبة عالية من الحديد الذي يحميك من فقر الدم و يقوي المناعة 
اللب السوري يحتوي على الزنك والنحاس والفسفور والحديد والمغنيسيوم وحمض الفوليك
اللب السوري يحتوي على اوميجا 3 
اللب السوري يحلم من أمراض القلب و تصلب الشرايين والضغط المرتفع وبالتالي يحميك من خطر كورونا .
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