ما الذي يحدث لجسمك عند تناول اللب السوري ؟

يعتبر اللب السوري او لب عباد الشمس من اشهر انواع التسالي التي يفضلها العديد من الأشخاص،كما انه يتميز بمجموعة من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، فهوغني بڤيتامين (هـ) ، كما يعتبر اللب السوري هو المسئول عن علاج الالتهابات والربو والعديد من الامراض.





واشار موقع " healthline " لقدرة اللب السوري على علاج الروماتيزم ويحمي الجسم من السموم ، كما يقلل فرص الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي ، وتقوية عضلة القلب ومنع انسداد الشرايين.





إضافة إلى احتواء اللب السوري على نسبة عالية من االماغنيسيوم وهو يعالج حالات الربو ويخفض ضغط الدم المرتفع، ومهدئ للأعصاب ويمنع الاكتئاب ويعالج الروماتيزم والروماتويد.

بالإضافة لقدرته على خفض نسبة الكوليسترول بالدم ، لذا فهو يساعد على خفض الوزن، ويحمي القلب من الاصابة بالأمراض والشرايين من خطر الانسداد، كما يمنع اللب السوري الاصابة بأمراض الشيخوخة مثل الزهايمر والوهن والتغيرات الجلدية.