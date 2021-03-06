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أخبار البلد

سعفان يتابع مستحقات عامل مصري قتل بـ 5 طلقات.. وإصابة ابن أخيه بالسعودية

السبت 06/مارس/2021 - 09:17 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين

تابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، تعويضات ومستحقات العامل "عشرى محمد حسين" الذي لقي حتفه بعد إصابته بخمس طلقات نارية من مسدس شخص سعودى بعد نشوب مشاجرة بينهما، كما أصيب ابن أخيه "حسين سامى محمد عوض"  بطلقة نارية بذراعه اليمنى عند محاولته الدفاع عن عمه أثناء المشاجرة، فضلا عن متابعة شحن الجثمان بالتنسيق مع القنصلية وموافاة الوزارة بتقرير بذلك فور معرفة باقي الملابسات.


وكلف الوزير الملحق العمالي بالرياض بزيارة المصاب بالمستشفي، ومتابعة حالته أولا بأول، وإبلاغه خالص تعازيه لأهل المتوفي وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان ، والتأكد له علي أن الوزارة والقنصلية تتابع جميع حقوقهم كاملة نتيجة حادث الاعتداء.


وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا  عاجلا عبر الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض ، أشار فيه إلي أن العامل الذي لقي حتفه ويدعي "عشرى محمد حسين" وابن أخيه "حسين سامى محمد عوض"  المصاب بطلق ناري من محافظة المنيا مركز مغاغة قرية أبناء الشيخ ، مشيرا إلي أن السلطات السعودية قامت بالقبض على الجاني ويخضع حاليًا للتحقيق، وتتابع القنصلية العامة بالرياض سير التحقيقات ، فضلا عن متابعة المكتب حالة المصاب، والحفاظ على حقوق العاملين المصريين.


وأشار الملحق العمالي أحمد رجائي إلي أن  القنصلية أوفدت على الفور مستشارها القانونى إلى البحث الجنائى والنيابة والطب الشرعى والمستشفى، وذلك لمتابعة سير التحقيقات والتعرف على ملابسات الحادث، بعد أن نجحت السلطات السعودية فى القبض على الجاني عقب الحادث بفترة وجيزة.


كما تتابع القنصلية عن كثب الحالة الصحية للمواطن المصاب، وتؤكد استمرارها فى متابعة القضية بكل اهتمام وتقديم كل الدعم القانونى، وتعرب عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد وللجالية المصرية بالسعودية.

سعفان يتابع مستحقات عامل مصري قتل بـ 5 طلقات.. وإصابة ابن أخيه بالسعودية
سعفان يتابع مستحقات عامل مصري قتل بـ 5 طلقات.. وإصابة ابن أخيه بالسعودية
سعفان يتابع مستحقات عامل مصري قتل بـ 5 طلقات.. وإصابة ابن أخيه بالسعودية
سعفان يتابع مستحقات عامل مصري قتل بـ 5 طلقات.. وإصابة ابن أخيه بالسعودية
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