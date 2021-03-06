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أخبار العالم

نهاية كورونا في هذا الموعد.. المستحيل يتحقق في أمريكا بهذه الطريقة

السبت 06/مارس/2021 - 09:59 ص
صدى البلد
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محمد علي
تستمر وتيرة التطعيمات بلقاح كورونا Covid-19 في الولايات المتحدة في التحسن، حيث تقترب البلاد كل يوم من مناعة القطيع، وهي النقطة التي يتم فيها حماية عدد كافٍ من الناس من مرض حتى لا ينتشر كثيرًا.

قبل أيام، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة ستمتلك لقاحات كافية لكل الأشخاص البالغين بحلول نهاية مايو من السنة الجارية، ويظهر تحليل "سي إن إن" للبيانات الفيدرالية أن مناعة القطيع ليست بعيدة على الأرجح.

بالوتيرة الحالية البالغة حوالي مليوني حقنة في اليوم - آخر متوسط ​​لسبعة أيام للجرعات التي تم إعطاؤها للناس من قبل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها - يمكن أن تصل الولايات المتحدة إلى مناعة القطيع بحلول أواخر الصيف من خلال التطعيم وحده. 

من المحتمل أن يكون الأمر أقرب ، إذا أخذنا في الاعتبار الأفراد الذين قد يكون لديهم بعض المناعة الطبيعية بسبب الإصابة السابقة. 

قالت سي إن إن، الوصول لمناعة القطيع ضد كوفيد-19 هي تقديرات فقط في هذه المرحلة، لكن الخبراء يتفقون على أنه يجب حماية ما بين 70٪ و 85٪ من السكان لوقف العدوى، وفق ما يقول  أنتوني فاوتشي ، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية. 

وفقًا لأحدث البيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض، فقد تم تطعيم  أكثر من 8 ٪ من السكان، أو ما يقرب من 28 مليون شخص، تم تطعيمهم بالفعل بالكامل ، إذا استمر التطعيم بمعدله الحالي ، وكانت اللقاحات ذات الجرعتين من شركة فايزر وموديرنا هي الخيارات الوحيدة المتاحة ، فيمكن تطعيم 70 ٪ من سكان الولايات المتحدة بالكامل بحلول منتصف سبتمبر. 

لكن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سمحت مؤخرًا باستخدام لقاح من جرعة واحدة لشركة جونسون آند جونسون  للاستخدام الطارئ ، ووعدت الشركة بتقديم 100 مليون جرعة إلى الولايات المتحدة في النصف الأول من العام الجاري.

ووفقًا  لتحليل سي إن إن، فإنه بالوتيرة الحالية البالغة حوالي مليوني جرعة في اليوم ، بما في ذلك 100 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون ذو الجرعة  الواحدة ، سيتم تطعيم 70٪ من سكان الولايات المتحدة بشكل كامل في نهاية شهر يوليو تقريبًا و 85٪ بحلول منتصف سبتمبر.

تقدر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أن أكثر من ربع السكان ربما أصيبوا بفيروس Covid-19 ، مما أدى إلى ارتفاع نسبة السكان المحميين بالفعل إلى ما يقرب من الثلث. 

وبافتراض عدم وجود تداخل بين الأشخاص الذين يتمتعون بمناعة طبيعية والذين يتمتعون بالحماية من خلال التطعيم ، يمكن الوصول إلى مناعة القطيع في وقت مبكر من شهر يونيو. 

يلاحظ الخبراء أن بعض السلالات الجديدة تهدد التقدم ، ومن المحتمل أن تقلل الحماية التي توفرها اللقاحات وتتجنب درجة معينة من المناعة الطبيعية.

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