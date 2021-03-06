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رياضة

مجموعة الأهلي.. المريخ السوداني يسعى لإيقاف انطلاقة سيمبا النارية

السبت 06/مارس/2021 - 10:13 ص
صدى البلد
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محمد السعيد
يستضيف فريق المريخ السوداني نظيره سيمبا التنزاني اليوم، السبت، في تمام الثالثة عصرًا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى المريخ السوداني إلى مصالحة جماهيره الغاضبة بتحقيق الفوز على سيبما في مباراة اليوم، وإيقاف انطلاقة الفريق التنزاني النارية في دور المجموعات.

وخسر المريخ السوداني أو مباراتين في دور المجموعات، حيث سقط أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، وأمام فيتا كلوب بأربعة أهداف مقابل هدف دون رد.

في المقابل يطمح سيمبا في مواصلة انتصاراته أمام المريخ السوداني في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال.

ونجح سيبما في تحقيق العلامة الكاملة في أول مباراتين له في دور المجموعات، حيث فاز على فيتا كلوب بهدف نظيف، والأهلي بنفس النتيجة أيضا.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات المجموعة ذاتها، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، الأهلي مع فيتا كلوب، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتصدر سيبما التنزاني جدول ترتيب مجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا برصيد 6 نقاط، ويحل فيتا كلوب ثانيا بـ 3 نقاط والأهلي ثالثا بنفس الرصيد، بينما يتذيل المريخ السوداني جدول الترتيب بدون نقاط.

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