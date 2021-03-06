ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

كل ما ربنا يرزقنا بطفل هنكفل آخر.. داوود من القلب و سليمان من الرحم يجمعهما بيت واحد

السبت 06/مارس/2021 - 10:57 ص
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود - يمني عبد الظاهر
نسعي جميعا للتقرب الي الله سبحانه وتعالى، بخالص الاعمال، فكل يوم يذهب بدون عمل يقربنا إلى الجنة يفقدنا الكثير، ولعل من أهم هذه الاعمال هي كفالة الأيتام لانهم في أمس الحاجة إلينا؟ لماذا تشغلنا الدنيا عن الآخرة؟ فهذا اليتيم قربة من قربات يوم القيامة، فعلينا أن نتمسك بهذا الباب العظيم ونوفر لهم حياة سوية آمنة وسط دفء أسرة بعيدا عن دور الرعاية و الملجأ.. هذا تماما ما يدور في أذهان اغلب الناس، لكن هناك امور كثيرة تحول بين تنفيذها.

إلا أن المواطن محمد عبدالله ، خاض تجربة صعبة وتحد لكل الظروف المحيطة به ، حيث قال في تصريحات خاصة ل" صدى البلد" : انا بسعى فى امر كفالة طفل من سنين قبل زواجي و بالفعل سعيت في الاوراق  ولكن الشروط لم تنطبق، فتزوجت عام2015  ووجدت زوجتي مؤمنة جدا  بالفكرة و سعينا في اجراءات الكفالة و لكن الشروط وقتها منعتنا حيث انها كانت تتضمن وجود مانع للحمل او بعد ما لا يقل عن ٣ سنوات علي الزواج  و بفضل الله لم يكن عندنا مانع و لم نتخطي الثلاث سنوات .

و عن سبب اقتناعة بفكرة الكفالة عبر قائلا  :  لأبعاد كتيرة زى انى مُتأثر بالمعنى نفسه لأن بالنسبة لي  فكرة  ان انسان ملوش اهل مرعبة ، البعد التاني نفسى الكفالة دى تقربنى من شخص عظيم زى سيدنا محمد ، بُعد ثالث في فترة اشتغل  معايا ولد يتيم  عايش فى دار وكان مؤذى للى حواليه و غير سوي .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أمنية المشد.. فتاة تروى تفاصيل تجربتها فى "التبنى".. فيديو

حكم كفالة اليتيم في المنزل

رد مفاجئ من علي جمعة على فتاة تريد الدعاء بأن يرزقها الله بشخص خاطب من أخرى

حتى لو مش متزوجة.. شاهد شروط كفالة الطفل وضمه للأسرة

قصة كفالة حدثت قبل 26 عاما غيرت حياة مديرة موارد هندسية.. فيديو

حكم كفالة اليتيم في المنزل .. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

القوى العاملة تعلن عن 4307 فرص عمل برواتب تصل لـ 10 آلاف جنيه.. تفاصيل

شاهد.. طريقة سرية لمنع المكالمات المجهولة في هواتف iPhone | صور

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم السبت 6 مارس 2021.. تعرف عليها

لمتابعة قرية شما أولى قرى «حياة كريمة».. رئيس الوزراء يصل المنوفية لتفقد معرض المنتجات اليدوية |صور

عيار 21 يسجل 749 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 6 - 3 - 2021

عيار 21 بـ751 جنيها.. استقرار أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح رينو أركانا 2021 الجديدة.. تعرف على المواصفات

الرهينة.. قصة لقب أطلقه موظفو القصر الملكي على الأمير هاري بسبب ميجان ماركل

بعد تألقها في حفل زفاف دينا داش .. 10 فساتين تبرز أناقة ليلي أحمد زاهر