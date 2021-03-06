طرح رينو أركانا 2021 الجديدة.. تعرف على المواصفات

اعلنت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات، عن تجهيزها للسيارة أركانا موديل 2021 ، وطرحها للاسواق الاوروبية ، والبدء خلال ايام فى فتح باب الحجز لنسخها .





واوضحت شركة رينو، ان السيارة أركانا موديل 2021 ، تعتمد على منصة CMF-B المعيارية ، وتباع أركانا ايضا في كوريا الجنوبيه حاملة اسم XM3 .





وتاتى السيارة رينو أركانا موديل 2021 بمحركات هجينة داخل الاسواق الاوروبية من نوع محرك E-TECH الهجين بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 91 حصانًا يعمل جنبًا إلى جنب مع محركين كهربائيين ، "محرك إلكتروني" بقوة 48 حصان (36 كيلو واط) ومولد بادئ تشغيل عالي الجهد بقوة 20 حصان (15 كيلو واط) ، بالإضافة إلى ناقل حركة متعدد الأوضاع ، تنتج مجموعة نقل الحركة المبتكرة هذه مجتمعة 140 حصانًا .





واكدت الشركة الفرنسية ، انها تسمح لسيارات الدفع الرباعي بالعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل لمدة تصل إلى 80 في المائة من الوقت أثناء القيادة في المدينة، بالاضافة الى مجموعتين من المحركات الصغيرة الهجينة، و يستخدم كلاهما وحدة بنزين توربو سعة 1.3 لترًا بأربع أسطوانات مقترنة بناقل حركة ثنائي القابض EDC ونظام بدء تشغيل المولد مقترنًا ببطارية ليثيوم أيون بجهد 12 فولت تقع أسفل مقعد الراكب، و سينتج الطراز الأساسي لهذا المحرك 138 حصانًا بينما سيصل الطراز الرئيسي إلى 158 حصانًا.





وقال مدير برنامج أركانا فرانسوا لوران في بيان له : " اركانا هي مثال آخر على كيفية الأخذ بالحداثة والابتكار لكل سيارات رينو ، إنها هجينة على كل المستويات ، وتمزج بشكل مثالي رموز سيارات الدفع الرباعي مع جاذبية رياضية إيجابية ، وتجمع بين الاستجابة والتنوع، إنه يجلب قوة دفع جديدة إلى قطاع سيارات الدفع الرباعي المدمجة السائدة والتي تعد جوهر السوق الأوروبية.