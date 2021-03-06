الأرصاد تنصح المواطنين بالاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية.. فيديو

أوصى الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهئية الارصاد الجوية،المواطنين بالاستمرار فى ارتداء الملابس الشتوية، ومتابعة النشرات الجوية، منوها إلى أن فصل الشتاء سوف ينتهي يوم 20 مارس الجاري،ومن ثم يبدأ فصل الربيع، وبالفعل خلال تلك الفترة سوف يكون هناك ارتفاعا في درجات الحرارة ثم يتبعه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.





وأضاف "مدير مركز التنبؤات الجوية"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنه خلال هذا الأسبوع سوف ترتفع درجات الحرارة خلال فترات النهار،لافتا إلى أن الارتفاع في درجات الحرارة سيكون بشكل مؤقت يومي الثلاثاء والأربعاء، ومن ثم يحدث انخفاض في درجات الحرارة مرة أخرى.





وأشار "شاهين"، إلى أن البلاد سوف تشهد الفترة المقبلة تقلبات شديدة في درجات الحرارة، مما يحتاج منا متابعة جيدة للنشرات الجوية التى تصدرها الهئية بشكل يومي،مضيفا أنه يوجد انخفاض في درجات الحرارة بشكل كبير في الساعات المتأخرة من الليل خلال هذه الأيام.



