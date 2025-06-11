نابولي يحسم صفقة مدوية من مانشستر سيتي

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، أن نادي نابولي الإيطالي حصل على موافقة النجم البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، للانضمام إليه في صفقة مجانية.

وكتب رومانو، عبر حسابه على منصة “إكس”: “نابولي يُنهي صفقة كيفن دي بروين بعد حصوله على الضوء الأخضر النهائي من النجم البلجيكي”.

وأضاف: “دي بروين جاهز للانضمام إلى بطل إيطاليا، حيث تم تحديد موعد الفحوصات الطبية يوم الخميس”.

وختم: “تم الاتفاق على عقد لمدة عامين مع خيار التمديد، ويتبقى خطوات طبية ورسمية ليصبح دي بروين لاعبًا في نابولي”.

وكان دي بروين أعلن مؤخرًا رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية موسم 2024-2025.

بيان رحيل دي بروين

وقال دي بروين في بيان: "أود أن أخبركم جميعًا أن هذه ستكون أشهري الأخيرة كلاعب في مانشستر سيتي".

وأضاف: "ليس من السهل كتابة أي شيء عن هذا، ولكن كلاعبي كرة قدم، نعلم جميعًا أن هذا اليوم سيأتي في النهاية".

وتابع: "لقد حلّ ذلك اليوم وأنت تستحق أن تسمعه مني أولاً".

وواصل: "قادتني كرة القدم إليكم جميعًا وإلى هذه المدينة سعيًا وراء حلمي، دون أن أعرف أن هذه الفترة ستغير حياتي هذه المدينة. هذا النادي. هؤلاء الناس. أعطوني كل شيء، لم يكن لدي خيار سوى رد كل شيء! وتخيلوا، لقد فزنا بكل شيء".

واستطرد: "سواء أحببنا ذلك أم لا، فقد حان وقت الوداع، ممتنون للغاية لما يعنيه هذا المكان لعائلتنا".

وقال: "ستبقى كلمة "مانشستر" إلى الأبد على جوازات سفر أطفالنا والأهم من ذلك، في قلوب كل منا، سيكون هذا دائمًا منزلنا".

وختم: "لا يسعنا إلا أن نشكر المدينة والنادي والموظفين وزملائنا في الفريق والأصدقاء والعائلة على هذه الرحلة التي استمرت 10 سنوات، لكل قصة نهاية، لكن هذا بالتأكيد كان أفضل فصل، دعونا نستمتع بهذه اللحظات الأخيرة معًا".