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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميسي يثير قلق إنتر ميامي قبل مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
محمد السعيد

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قلق ناديه إنتر ميامي قبل المواجهة المرتقبة ضد الأهلي، الأحد المقبل في بطولة كأس العالم للأندية.

واستُبدل ميسي بشكل مفاجئ في الدقيقة 78 من مواجهة الأرجنتين ضد كولومبيا الليلة الماضية في تصفيات كأس العالم، وهو قرار أثار قلق الجماهير الأرجنتينية وجماهير إنتر ميامي التي تنتظر مواجهتها ضد الأهلي بفارغ الصبر.

سبب استبدال ميسي

وبعد صافرة النهاية، كشف ليونيل سكالوني أن ميسي نفسه هو من طلب الخروج.

وقال مدرب الأرجنتين: “لم تكن هناك نية لاستبدال ميسي، لكنه خرج في النهاية قرب النهاية، أخبرني ميسي أنه من الأفضل له الخروج، فقررنا استبداله”.

وأضاف: “الأمر الجيد الذي أظهرناه دائمًا، بعشرة لاعبين وبدون ميسي، هو أننا واصلنا البحث عن الكرة، ولم نستسلم، هذا يجعلنا راضين للغاية”.

ميسي إنتر ميامي الأهلي كأس العالم للأندية

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