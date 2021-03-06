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رياضة

وزير الرياضة يشهد سباق التحدي تاف مادر Tough Mudder

السبت 06/مارس/2021 - 12:08 م
صدى البلد
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ريهام بكير
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، سباق التحدي تاف مادر "Tough Mudder" والذي يتضمن الركض وقفز الحواجز وغيرها من السباقات التنافسية ، بمدينة (o west)  بالسادس من أكتوبر .

ويشارك بالسباق مع الالتزام بكل الاجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، مئات المتنافسين في نوعين من سباقات التحدي، أولهما "TM5K" الذي يتضمن 13 عقبة على مسافة 5 كيلومترا ويتطلب حوالي ساعتين لإنهائه ليناسب بذلك اللاعبين بداية من سن 14 عامًا ، والثاني Tough Mudder Classic وهو النسخة الأطول ويتضمن 25 عقبة على مسافة 12 كيلومترا ويناسب اللاعبين بداية من سن 16عاما.

أكد وزير الشباب والرياضة أن نهج الوزارة يهدف إلى التنوع فى تنفيذ الفعاليات والأحداث التى تساهم فى نشر الرياضة، وجعلها أسلوب حياة داخل المجتمع فى ضوء تطبيق استراتيجية الوزارة ، بالإضافة إلي تشجيع الهواة من الرياضيين من مختلف الأعمار على المشاركة في أجواء حماسية.

يذكر أن سباق التحدى "Tough Mudder" هو سباق إنجليزى، ويقام فى أكثر من 30 دولة حول العالم، وثانى مرة يقام بقارة إفريقيا بعد دولة جنوب إفريقيا، وثانى مرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بعد دولة الإمارات.
وزير الرياضة يشهد سباق التحدي تاف مادر Tough Mudder
وزير الرياضة يشهد سباق التحدي تاف مادر Tough Mudder
وزير الرياضة يشهد سباق التحدي تاف مادر Tough Mudder
وزير الرياضة يشهد سباق التحدي تاف مادر Tough Mudder
وزير الرياضة يشهد سباق التحدي تاف مادر Tough Mudder
وزير الرياضة يشهد سباق التحدي تاف مادر Tough Mudder
وزير الرياضة يشهد سباق التحدي تاف مادر Tough Mudder
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