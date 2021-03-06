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أخبار البلد

وزيرة البيئة: مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية يراعي الاشتراطات المتوافقة بيئيا

السبت 06/مارس/2021 - 12:54 م
صدى البلد
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حنان توفيق
تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مبنى الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية للإطلاع على ما تم إنجازه من تجهيزات به تمهيدا لنقل موظفي الوزارة إليه بعد تشغيل الحي الحكومي. 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مبنى الوزارة الجديد سيراعى اشتراطات المبانى المتوافقة بيئيا التى تعمل على ترشيد استهلاك الموارد واستدامتها كالطاقة والمياه ونشر المسطحات الخضراء حوله، وذلك ضمن التوجه العالمي الجديد نحو التوسع في المباني الخضراء للحفاظ على استدامة الموارد، وضمن توجه الدولة في التوسع في المباني المتوافقة بيئيا والمدن المستدامة. 

 كما حرصت وزيرة البيئة على الاطمئنان على توفر كافة التسهيلات بالمبنى ليتسنى للعاملين بالوزارة أداء مهامهم بسلاسة ويسر ، وقد أشادت بما تم إنجازه من مشروعات بالعاصمة الإدارية وما تحقق على أرض الواقع بسواعد المصريين وجهودهم .
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