وزيرة البيئة: مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية يراعي الاشتراطات المتوافقة بيئيا

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مبنى الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية للإطلاع على ما تم إنجازه من تجهيزات به تمهيدا لنقل موظفي الوزارة إليه بعد تشغيل الحي الحكومي.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مبنى الوزارة الجديد سيراعى اشتراطات المبانى المتوافقة بيئيا التى تعمل على ترشيد استهلاك الموارد واستدامتها كالطاقة والمياه ونشر المسطحات الخضراء حوله، وذلك ضمن التوجه العالمي الجديد نحو التوسع في المباني الخضراء للحفاظ على استدامة الموارد، وضمن توجه الدولة في التوسع في المباني المتوافقة بيئيا والمدن المستدامة.



