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أخبار البلد

السفارة المصرية في بوركينا فاسو تبحث آفاق التعاون في المجالات الصحية بين البلدين

السبت 06/مارس/2021 - 01:17 م
جانب من زيارة السفير
جانب من زيارة السفير للمستشفى
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محمد وديع
أجرى أعضاء سفارة جمهورية مصر العربية، لدى بوركينا فاسو، زيارة عمل تفقدية إلى المستشفى الجامعي "يلجادو أودراجو" بشمال غرب العاصمة واجادوجو، لبحث تطوير التعاون في المجالات الصحية بين البلديّن الشقيقيّن.

وأكد سفير جمهورية مصر العربية في واجادوجو إبراهيم عبد العظيم الخولي، بأن الزيارة تأتي في إطار اهتمام الجانب المصري برفع كفاءة القطاع الصحي في بوركينا فاسو، وتقديم الخبرات المصرية سواء في المجالات العلاجية أو الدوائية.

وأوضح السفير المصري، أن هدف الزيارة هو الاطلاع على الاحتياجات العاجلة للمستشفى، والنظر في كيفية تطوير أقسام المؤسسة العلاجية الهامة التي تستقبل آلاف الحالات يوميًا وبخاصة قسم الحوادث والطواريء بها.

وأفاد السفير الخولي، أن الجانب المصري، مُمثل في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وسبق له تقديم أجهزة للغسيل الكلوي للمستشفى، مما أسهم في علاج المئات وتخفيف الضغط على قسم الكُلى، بالإضافة لذلك، تُقدم الوكالة المصرية العديد من الدورات التدريبية للأطباء والممرضين البوركينيين.
السفارة المصرية في بوركينا فاسو تبحث آفاق التعاون في المجالات الصحية بين البلدين
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