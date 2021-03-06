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حوادث

يطالبها بتعويض 5 ملايين جنيه.. تأجيل دعوى تعويض نزار الفارس ضد رانيا يوسف لـ 13 مارس

السبت 06/مارس/2021 - 01:48 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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اسلام مقلد
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم، السبت، تأجيل دعوى الإعلامي العراقي نزار الفارس، ضد الفنانة رانيا يوسف، ويطالبها بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف لجلسة ١٣ مارس لحضور الفنانة بنفسها، وتقديم المستندات الدالة على عدم تقطيع مقاطع الفيديو خلال اللقاء.

وطلب دفاع الفنانة رانيا يوسف تأجيل الدعوى للاطلاع عليها.

ونصت الدعوى التي أقيمت ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ 5 ملايين جنيه، تعويضًا عما بدر من الفنانة من سب وقذف وتشهير في حق الإعلامي العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".

وأضافت الدعوى، أن الإعلامي نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فوجئ بأنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني منها واثقا في حماية القضاء المصري الشامخ للكافة.

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نظر دعوى الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف اليوم

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