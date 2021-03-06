مصرع معاق ذهنيا اختل توازنه وسقط من الطابق الثاني بمنزل أسرته بإحدى قرى نبروه

لقى معاق ذهنيا مصرعه اختل توازنه وسقط من الطابق الثانى بمنزل اسرته بقرية درين التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية.





وكان اخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة نبروه من مستشفى نبروه المركزى بوصول محمد ذكاء موسى محمد أحمد ٢٣ عاما عامل ومقيم قرية "درين" دائرة مركز نيروه مصابا بكسر بالفقرات القطنية ( ادعاء سقوط من علو ) وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولى " وتوفى عقب وصوله" .





وبإنتقال الضباط الى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال والده ٦٠ عاما عامل ومقيم بذات القرية قرر بأن نجله معاق ذهنيا ويعانى من الرعاش وأثناء نزوله من على سلم المنزل بالطـابق الثانى بمنزلهم إنزلقت قدماه وسقط أرضأ مما أدى إلى حدوث إصابته وتم نقله إلى المستشفى الا انه توفى متأثرا بإصابته ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك .