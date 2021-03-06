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حوادث

أوهمتهم بعلاقتها بالمسئولين.. ضبط سيدة نصبت على المواطنين بالغربية

السبت 06/مارس/2021 - 02:55 م
ضبط متهمة
ضبط متهمة
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين- مقيم بمحافظة المنوفية) بقيام إحدى السيدات بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم إلحاقه ونجله بوظائف حكومية زاعمةً علاقتها الوطيدة ببعض مسئولى الدولة (خلافًا للحقيقة).

 أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وأسفرت عن قيام (حاصلة على دبلوم - مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاتها ببعض المسئولين ، وقدرتها على تعيينهم بوظائف فى الجهات الحكومية المختلفة بالبلاد (خلافًا للحقيقة) ، وتمكنت خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى؛ زاعمة مقدرتها على تعيينه ونجله بوظائف حكومية ، إلا أنها لم تفِ بما وعدت به ورفضت رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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