الزراعة: تمويل مشروع البتلو بـ3.3 مليار جنيه لتسمين 224 ألف رأس

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بافتتاح مزرعة للإنتاج الحيواني بالنوبارية.





وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن المزرعة التي نفتتحها اليوم تاتي في اطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية برفع كفاءة اصول الدولة المهدرة أو غير المستغلة وانطلاقا من الخطة التي وضعتها وزارة الزراعة في الفترة الأخيرة بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أصولها حيث تم التعاقد مع شركة الدلتا لإنتاج اللحوم وتربية المواشي بالإيجار على مساحة 40 فدان بالأراضي الجيرية وتبلغ الطاقة الإستيعابية للمزرعة 60 ألف رأس سنويًا، وبلغت تكلفة الإنشاءات بدون الأجهزة والمعدات أكثر من 30 مليون جنيه ، والدفعة الأولى حاليًا في فترة الحجر وتبلغ 11 ألف عجل تسمين.

وقد استعرض القصير ما تم إنجازه في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وقال إنه تم تمويل مشروع البتلو ب 3.3 مليار جنيه لتسمين 224 ألف رأس، إستفاد منها 20 ألف مستفيد من صغار المربيين.





وفي في إطار المشروع القومي لتطوير مراكز تجميع الألبان، تم إستثناء أصحاب المراكز من الشرط القانوني للإستفادة من مبادرة البنك المركزي (5%) لتطوير ورفع كفاءة مراكزهم وتوقيع بروتوكول بين وزارة الزراعة والإنتاج الحربي والبنوك الممولة لتمويل إنشاء ورفع كفاءة المراكز طبقًا للمواصفات القياسية وبجودة أعلى وأسعار أفضل وتحديد عدد (205) مركز كمرحلة أولى للتطوير، وتم تطوير (31) مركز منهم (7) مراكز حصلوا على شهادة الإعتماد الدولية وجاري تأهيل الباقي للحصول على الشهادة كما تم تمويل 74 مركز من قبل البنك الزراعي بمبلغ 134 مليون جنيه والتعاقد مع شركة رينا الإيطالية لإصدار شهادة الإعتماد الدولية (الهاسب)، وقد وجه فخامة رئيس الجمهورية بتحمل الدولة تكاليف الحصول على الشهادة والتي تبلغ 50 ألف جنيه لكل مركز مطور.

واضاف القصير انه في مجال الأصول غير مستغلة تم التعاقد مع مؤسسة مصر الخير (احدى جمعيات المجتمع المدنى) لتطوير وتشغيل عدد 6 مزارع تابعة للوزارة في محافظات (دمياط – البحيرة – الغربية – بني سويف) وتشغيل هذه المزارع بدورتين (بعدد 6000 رأس من عجول التسمين المستوردة في كل دورة) يستفيد منها 300 شاب بقروض ميسرة من البنك الزراعي (400 ألف جنيه لكل مستفيد) من الشباب والأرامل، وجارى الإعداد للدورة الثالثة والتعاقد مع القطاع الخاص في مواقع أخرى بالإسماعيلية وكفرالشيخ.





وتابع :"في مجال الثروة الداجنة تم تخصيص مناطق (9) بمحافظات (قنا – الأقصر – الوادي الجديد – شمال سيناء) للاستثمار الداجني وهي مواقع مخططة وصادر بشأنها جميع الموافقات ، كما تم تخصيص عدد (13) موقع تابعين للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للإستثمار الداجني والحيواني والسمكي وإعتماد مصر من الدول التي تعتمد المنشآت الداجنة المعزولة طبقًا لقواعد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، وتم إعتماد 14 منشأه معزوله، وجارى تسجيل 24 منشأه أخرى".





وقال وزير الزراعة انه تم عقد بروتوكولات مع البنك الأهلى، والبنك الزراعى، والإتحاد العام لمنتجى الدواجن، لتوفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لصغار مربى الدواجن لرفع كفاءة وتحويل عنابرهم من نظام التربية المفتوح لنظام التربية المغلق.





وايضا تم تصدير العديد من الكتاكيت عمر يوم، وبيض التفريخ وبيض المائدة وبعض المنتجات الداجنه بعد توقف دام أكثر من 14 سنة.كما تم حصر إليكتروني دقيق لثرواتنا الحيوانية والداجنة وأصبح لدينا خريطة للإنتاج الحيواني والداجني على مستوى الجمهورية.