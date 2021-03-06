بفستان جريء.. شاهد ميرهان حسين في أحدث ظهور لها

وتصدرت مؤخرا الفنانة ميريهان حسين، التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب إطلالاتها الجريئة والفاتنة، ويصفها الكثيرون بلقب "كيم كارديشان الغلابة".



