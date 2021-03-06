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فن

بفستان جريء.. شاهد ميرهان حسين في أحدث ظهور لها

السبت 06/مارس/2021 - 04:20 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة ميرهان حسين، صورة جديده لها من خلال حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي انستجرام . 

وظهرت ميرهان حسين باطلالة جرئية ، حيث ارتدت فستان لموني مكشوف الصدر ، وشعرها المنسدل علي الاكتاف .

وتصدرت مؤخرا الفنانة ميريهان حسين، التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب إطلالاتها الجريئة والفاتنة، ويصفها الكثيرون بلقب "كيم كارديشان الغلابة".

يذكر أن أحدث أعمال ميريهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

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