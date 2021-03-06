علاج غضروف الظهر.. وأهم الأعراض

غضروف الظهر، ويعاني البعض من الأعراض شديدة للغاية، ولا يمكن التحرك بشكل جيد او تحريك المفصل، يعاني كثير من الأشخاص بسبب، ويعاني البعض من الأعراض شديدة للغاية، ولا يمكن التحرك بشكل جيد او تحريك المفصل،

المفصل المصاب. ويمكن أن يكون العلاج الطبيعي مفيدًا إذا كنت تواجه صعوبة في تحريكالمصاب.





ويمكن لأخصائي العلاج الطبيعي أن يعلمك تمارين للمساعدة في تقوية العضلات المحيطة بمفصلك أو دعمه، قد يساعد ذلك في تقليل الألم والضغط على المفصل.





غضروف الظهر الفقرة الرابعة والخامسة

-احمِ المنطقة المصابة من المزيد من الإصابات باستخدام دعامة

-إراحة المفصل المصاب قدر الإمكان خلال أول يومين أو ثلاثة أيام (قد تساعد العكازات في حالة إصابة ركبتك أو كاحلك)، ثم حاول العودة تدريجيًا إلى النشاط الخفيف خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة

-الثلج - ضع كيس ثلج أو كيس من الخضروات المجمدة ملفوفًا بمنشفة على المنطقة المصابة لمدة 15-20 دقيقة كل 2-3 ساعات خلال أول يومين أو 3 أيام

-الضغط - ضغط المنطقة المصابة أو تضميدها للحد من أي تورم وحركة قد تؤدي إلى مزيد من الضرر ؛ يمكنك استخدام ضمادة مرنة بسيطة أو ضمادة أنبوبية مرنة متوفرة في الصيدلية

-ارتفاع - الحفاظ على المنطقة المصابة المطروحة ومعتمدة على وسادة كلما استطعت إلى مساعدة تخفيف التورم

إذا كان مفصلك مؤلمًا ، فتناول مسكنات الألم العادية مثل الباراسيتامول أو العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية) مثل الإيبوبروفين .









أعراض الغضروف في الرقبة

التآكل الطبيعي للغضاريف والأقراص والأربطة والعظام في رقبتك، تشمل الأعراض الرئيسية آلام الرقبة أو تصلبها، وعلاج بدني؛ الجليد والحرارة والتدليك، الياقات اللينة هي النهج الأولى التي يجب تجربتها، وتُعالج الحالات الأكثر شدة ، مثل الانزلاق الغضروفي أو النتوءات العظمية أو انضغاط الأعصاب ، بالحقن أو الجراحة.





اعراض الانزلاق الغضروفي في الورك

يمكن أن تتنكر مشاكل الظهر على أنها مشاكل في الورك، "هناك الكثير من التداخل" ، كما يقول اختصاصي الورك تريفور موراي ، وتعود معظم الآلام الناتجة عن مشاكل الورك والظهر إلى البلى العادي على الجسم.





من المثير للدهشة أن مشاكل الورك عادة ما تؤدي إلى ألم في الفخذ في الجانب المصاب، ذلك لأن المفصل الفعلي للورك يقع بالقرب من العمود الفقري.





مفصل الورك، قد تصاب بالتهاب مفصل الورك إذا: السبب الأكثر شيوعًا لألم الورك هو هشاشة العظام في، قد تصاب بالتهاب مفصل الورك إذا:

ألم في الفخذ. يأتي الانزعاج ويختفي ، ويصبح أكثر تكرارا بمرور الوقت. يزداد الألم سوءًا مع الوقوف والمشي والنشاط ويزول بالراحة. تشعر بصلابة. أنت تمشي مع عرج.





علاج غضروف الظهر