علاج يساعد على بناء تآكل الغضروف القرص، التهاب الفقار اللاصق هو حالة التهابية مزمنة ونوع من التهاب المفاصل. عادة ما يسبب الألم والتصلب وقلة الحركة في العمود الفقري. ومع ذلك ، يمكن أن يؤثر أيضًا على المفاصل الأخرى. قد يجد بعض الأشخاص تخفيف الأعراض عن طريق إجراء تغييرات في النظام الغذائي ، على الرغم من أن الأدلة التي تدعم ذلك محدودة.

لا يوجد علاج حاليًا لالتهاب الفقار اللاصق . ومع ذلك ، فإن الحصول على تشخيص مبكر واستخدام تقنيات الإدارة المناسبة يمكن أن يساعد الشخص على التعامل مع الأعراض وتقليل خطر حدوث مضاعفات.

تناقش هذه المقالة كيف يمكن أن تؤثر الاختيارات الغذائية على التهاب الفقار اللاصق ، والأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها ، والمضاعفات التي يمكن أن تثيرها هذه الحالة.



التهاب الفقار اللاصق والنظام الغذائي

البحث في ما إذا كان النظام الغذائي يؤثر على التهاب الفقار اللاصق محدود.

على الرغم من عدم وجود نظام غذائي محدد للأشخاص المصابين بالتهاب الفقار اللاصق ، إلا أن تناول أطعمة معينة قد يساعد الأشخاص في التكيف مع الحالة. يمكن أن تؤثر الأطعمة المختلفة على وزن الجسم ، على سبيل المثال ، وقد تلعب أيضًا دورًا في الالتهاب .



التهاب الفقار اللاصق وإدارة الوزن

يعد الحفاظ على وزن صحي أمرًا مهمًا للأشخاص الذين يعانون من التهاب الفقار اللاصق ، حيث يؤدي الوزن الزائد إلى الضغط على عظام ومفاصل الجسم. هذا يمكن أن يجعل الأعراض أسوأ.

زيادة الوزن هي أيضًا عامل خطر للإصابة بالفُصال العظمي.

النظام الغذائي والالتهابات

قد يساعد اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات في تقليل الالتهاب في الجسم. الأطعمة في هذا النوع من النظام الغذائي مماثلة لتلك الموجودة في حمية البحر الأبيض المتوسط .

توصي مؤسسة التهاب المفاصل الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي باتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات. قد تفيد هذه الأطعمة أيضًا المصابين بالتهاب الفقار اللاصق ، وهي حالة التهابية مماثلة.

الأطعمة والعناصر الغذائية المفيدة

قد يجد الأشخاص المصابون بالتهاب الفقار المقسط أن الأطعمة والعناصر الغذائية في هذا القسم يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض الحالة.

ومع ذلك ، نصح أحد المراجعات لعام 2018 بأن هناك أدلة محدودة للغاية تدعم الارتباط بين النظام الغذائي والتهاب الفقار اللاصق. كانت العديد من الدراسات صغيرة جدًا وغير موثوقة لتأكيد أي استنتاجات.

يمكن للأشخاص المصابين بالتهاب الفقار اللاصق محاولة استخدام النظام الغذائي جنبًا إلى جنب مع العلاجات التقليدية لتقليل الأعراض. ما لم يكن الشخص يعاني من عدم تحمل أو حساسية ، يجب أن تكون هذه التغييرات الغذائية آمنة للمحاولة.

ألاحماض الدهنية أوميغا -3

تشير مراجعة عام 2012 للأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي غني بهذه الدهون الأساسية له تأثير إيجابي ثابت ولكنه متواضع على التهاب المفاصل المرتبط بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

الأطعمة التالية هي مصادر جيدة لأحماض أوميغا 3 الدهنية:

بذور الشيا

الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والتونة

بذور الكتان

زيت بذور الكتان

عين الجمل

ومع ذلك ، تمت هذه المراجعة منذ بعض الوقت ، وشكلها محدود. لهذا السبب ، من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد مدى فعالية أحماض أوميغا 3 الدهنية في الالتهاب لدى الأشخاص المصابين بالتهاب الفقار اللاصق.

فواكه وخضراوات

يضمن تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات كل يوم تناول كميات كبيرة من العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للصحة العامة. تميل هذه الأطعمة أيضًا إلى أن تكون منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف.

توصي الجمعية الوطنية لمرض التهاب الفقار اللاصق في المملكة المتحدة بتناول الفواكه والخضروات ذات الألوان المختلفة. تحتوي على مجموعة واسعة من المركبات المضادة للأكسدة التي تساعد في الحماية من الأمراض.

كل الحبوب

الحبوب الكاملة - بما في ذلك الأرز البني والذرة والكينوا والحنطة السوداء ودقيق الشوفان - غنية بالألياف والعناصر الغذائية. وفقًا لتحليل تلوي عام 2018 ، قد تساعد أيضًا في تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم.

ومع ذلك ، قد يجد بعض الناس أن الحبوب التي تحتوي على الغلوتين - مثل القمح والجاودار والشعير - تؤدي إلى ظهور أعراض التهاب الفقار اللاصق.

الأطعمة الغنية بالكالسيوم

يؤدي التهاب الفقار اللاصق إلى إضعاف العظام ، وهذا هو سبب أهمية الأطعمة الغنية بالكالسيوم. الكالسيوم هو ضروري لتحسين قوة العظام . تشمل مصادر الغذاء الغنية بالكالسيوم ما يلي:

الخضر الورقية الداكنة ، مثل الجرجير واللفت

بروكلي

الملفوف الصيني

منتجات الألبان قليلة الدسم

حليب نباتي محصن

لوز

السردين المعلب بالعظام

التوفو المقوى

الحبوب المدعمة

فيتامين د

يسمح فيتامين د للجسم بامتصاص الكالسيوم وهو عنصر غذائي حيوي آخر لصحة العظام.

تشير مراجعة واحدة عام 2015 لتقارير الأبحاث إلى أن المستويات الأعلى من فيتامين د ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالتهاب الفقار اللاصق. أيضًا ، الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من فيتامين (د) هم أقل عرضة للإصابة بالأعراض المرتبطة بالحالة.

يحصل الجسم على فيتامين د من التعرض لأشعة الشمس ومن الأطعمة مثل:

سمك و مأكولات بحرية

صفار البيض

زيت كبد سمك القد

المنتجات المدعمة ، مثل العصائر والحبوب ومنتجات الألبان والحليب النباتي والتوفو

علاج تآكل الفقرات الرابعة والخامسة

أحد التحديات الرئيسية في علاج DDD هو أنه حالة واسعة النطاق تؤثر على الجميع بشكل مختلف تمامًا. يقول جيسون إم هايسميث ، طبيب أعصاب في تشارلستون برين آند سبين في تشارلستون ، ساوث كارولينا: "إن DDD هو تشخيص غامض بدون مسببات محددة ولا علاج رائع" .

يمكن تخفيف العديد من أعراض DDD بأساليب بسيطة. تندرج هذه تحت مظلة "العلاج المحافظ" ، لأنها لا تنطوي على جراحة.

العلاجات غير الدوائية. لا يتطلب الشعور بالتحسن الأدوية دائمًا. قد تتحسن أعراضك مع:

الراحة والثلج في حالات آلام الظهر الحادة

تمتد

علاج بدني

تدليك

العلاج بالحرارة: ضمادات التدفئة ، أو العبوات ، أو الاستحمام الدافئ والحمامات

العناية بتقويم العمود الفقري

يوجا

الأدوية. اعتمادًا على مكانك على مقياس الألم ، قد يوصي طبيبك بالعقاقير التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) أو الأدوية الموصوفة.

الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات التي تصرف بوصفة طبية أو الأدوية المضادة للالتهابات (المسكنات) ، والتي تشمل الإيبوبروفين ( أدفيل ) والنابروكسين ( أليف )

مسكنات الألم الأفيونية (المخدرة) لتخفيف الآلام الشديدة على المدى القصير

مرخيات العضلات ، إذا كنت تعاني من تشنجات عضلية بسبب DDD

الحقن العلاجية. عندما تحتاج إلى راحة أكثر مما تحصل عليه من الأدوية الفموية والعلاجات غير الدوائية ، فإن الحقن عادة ما تكون الخطوة التالية. بالنسبة لـ DDD ، تشمل هذه:

حقن الكورتيكوستيرويد فوق الجافية ، حيث ينتقل دواء قوي مضاد للالتهاب (الكورتيكوستيرويد) إلى المساحة المليئة بالسوائل حول الحبل الشوكي

الكتل العصبية ، حيث ينتقل دواء مسكن للألم مباشرة إلى العصب

حقن نقطة الزناد ، حيث ينتقل دواء مسكن للألم إلى العضلة المجاورة

العلاج فردي للغاية، ما يصلح لشخص واحد قد لا يعمل مع الآخر ، لذلك قد يستغرق الأمر بعض التجربة والخطأ قبل أن تصل إلى نظام علاج يساعد في تخفيف أعراضك المحددة.

مصدر المعلومات موقع mediacl news today.