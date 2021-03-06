فيديو جراف.. أنا شوفتك يوم المطر .. لفتة إنسانية من الرئيس السيسي

المواقف الإنسانية للرئيس عبد الفتاح السيسي لا تنسى، فهى عديدة وفى مناسبات كثيرة، ومنها أن قام الرئيس بتقديم لفتة إنسانية جديدة أثناء مروره بأحد شوارع مدينة نصر صادف عددا من المواطنين يعملون على عربات لبيع الخضار والفاكهة.
وأوضح المواطن محمد حسن أنه يعانى من مشاكل صحية بأعصاب الساقين وليس له مصدر دخل وليس له سكن ويقيم بحدائق القبة مع أقاربه، وعلى الفور وجه الرئيس عبدالفتاح السیسی بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطن محمد حسن وتحمل كافة نفقات العلاج.
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