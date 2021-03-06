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توك شو

أنت أجمل حاجة شوفتها.. الرئيس السيسي يوجه بعلاج بائع فاكهة على نفقة الدولة

السبت 06/مارس/2021 - 02:36 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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شيرين عادل
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو يرصد لفتة إنسانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال تفقده أحد شوارع مدينة نصر. 

وظهر في الفيديو، أحد بائعي الفاكهة موجهًا كلامه إلى الرئيس السيسى، قائلًا "ورحمة أبويا أنا شوفتك يوم المطر، وقلت إنى هشوفك النهاردة يا سيادة الريس، والحمد لله ربنا فتحلى الباب إنى اشوفك، أنت أجمل حاجة شوفتها يا ريس".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، توقف أثناء عبوره أحد شوارع مدينة نصر، وأدار حوارًا مع مواطنين تصادف وجودهما أثناء مروره، وهما "محمد حسن محمد، يبلغ 41 عاما"، و"عواد وهبة، ويبلغ 59 عاما"، يعملان على عربات لبيع الفاكهة واستفسر الرئيس السيسى عن أحوالهما المعيشية ووجه بتوفير كافة احتياجاتهما، والرعاية الصحية لأحدهما بمستشفى دار الشفاء؛ لإجراء الفحوصات الطبية بالمجان، وعلى نفقة الدولة وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن. 

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