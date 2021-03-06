جماهير افتراضية في مباراة الزمالك والترجي

شهد لقاء فريق الزمالك والترجي انطلاق المباراة المقامة حاليا على ملعب حمادي العقربي فى رادس ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بجماهير افتراضية.
وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الزمالك عن تشكيل الفارس الأبيض جاء على النحو التالي:-
حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش
خط الدفاع : محمود حمدي “الونش” ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح و حمزة المثلوثي.
خط الوسط : فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” وأشرف بن شرقي.
خط الهجوم : حميد أحداد.
فيما اعتمد معين الشعباني مدرب الترجي على تشكيلة ضمت كلاً من:
حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى
خط الدفاع:إلياس الشتي - حمدي النقاز - محمد علي اليعقوبي - عبد القادر بدران
خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان - عبد الرؤوف بن غيث
خط الهجوم: حمدو الهوني - عبد الباسط خالد - ويليام توجي