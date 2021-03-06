رئيس جامعة المنيا يتابع الامتحانات بكلية دار العلوم

اكد الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول المؤجلة بمختلف كليات الجامعة.





وشدد رئيس الجامعة علي الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ومتابعتها من جميع القائمين علي أعمال الامتحان ولجان إدارة ومواجهة الأزمات طبقًا لما هو منصوص عليه من ضوابط، ورصد أية سلبيات، والتأكد من الحفاظ علي مسافات التباعد بين الطلاب، وتوفير الأجواء الملائمة لأداء الطلاب امتحاناتهم في بيئة جامعية آمنة.





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جاء ذلك خلال جولته التفقدية بكلية دار العلوم ضمن متابعاته اليومية لسير الامتحانات وانضباط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بالحرم الجامعي، والتي رافقه خلالها الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على الكلية، ووكلاء الكلية ورؤساء اللجان ومدير الأمن الإداري بالجامعة.





وشملت الجولة تفقد امتحانات الفرق الأولي والثانية بكلية دار العلوم بقاعات متحف الفن الحديث، خلال الفترة الثانية للامتحانات وفق الجداول المعلنة، ولرصد ومتابعة انضباط العملية الامتحانية، وتوفير سبل الرعاية للطلاب أثناء أدائهم الامتحانات.





وفي سياق متصل عقدت وحدة مكافحة العدوي بالمستشفيات الجامعية بالتعاون مع كلية التمريض ورشة عمل عن "إجراءات مكافحة العدوى لطلاب امتياز التمريض" اهتمامًا من الجامعة بالتوعية والحد من أخطار انتشار العدوى داخل بيئة المستشفيات الجامعية، وما تشكله من أهمية لدي مقدمي الرعاية الصحية والقائمين على العمل بالمستشفيات في شتي المجالات، طبقًا للبروتوكولات العالمية للسيطرة على العدوى، وحصول المرضي علي رعاية صحية آمنة.





وأشاد رئيس الجامعة بالجهود التي تقوم بها وحدة مكافحة العدوى، ووحداتها المنتشرة بجميع المستشفيات الجامعية، على حرصها على سلامة المرضي والعاملين بالقطاع الصحي، مؤكدًا على أهمية مكافحة العدوى للفريق الطبي وانعكاسه على المرضى والمجتمع بأكمله، والالتزام بتنفيذ الاجراءات القياسية لمكافحة العدوى بالرعايات المركزة واتباعها بكل دقة، وتدريب الأطقم الطبية عليها.





وأكد الدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن ورش العمل ناقشت عدة محاور شملت الأساليب الصحيحة والتدابير الوقائية الذي يجب أن يلتزم بها الطاقم الطبي حفاظًا علي سلامته، طبقًا للمعايير والبروتوكولات العالمية التي تقضي الى السيطرة على انتقال العدوى داخل بيئة المستشفى، بالإضافة إلي الحماية والوقاية من عدوى الجهاز التنفسي، والبولي، والعدوى الناتجة عن دخول الآلات خلال الاوعية الدموية، أو الحقن الآمن، والوخز بالآلات الحادة وما بعد الوخز، بالإضافة إلي إجراءات الإدارة الجيدة لنفايات الرعاية الصحية من حيث التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتصرف، وسياسات الأمان للفريق الصحي.



