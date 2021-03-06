نداء عاجل من الداخلية الكويتية

وجهت وزارة ‏الداخلية الكويتية نداء عاجلا لجميع المواطنين والمقيمين بسرعة الابلاغ الفوري عن أي تجمعات أو مخالفات لقرارات مجلس الوزراء والسلطات الصحية في البلاد.









وخصصت الوزارة رقما تليفونيا للاتصال وهو هاتف عمليات وزارة الداخلية (112) للتعامل الفوري معها.









وكان مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الاستثنائي، أمس الاول الخميس، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد، اعتبارًا من غدا الأحد المقبل، في الفترة من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحًا، لمدة شهر كامل وفق صحيفة "القبس".





وكانت إصابات كورونا في الأيام الثلاثة الماضية في الكويت قفزة قياسية، وبلغ إجمالي الإصابات خلال تلك الأيام أكثر من 4466 حالة جديدة، وأكثر من 20 حالة وفاة.



