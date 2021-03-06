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رياضة

بعد خسارة الزمالك أمام الترجي .. 3 انتصارات تضمن التأهل.. وهزيمة تعني الوداع

السبت 06/مارس/2021 - 08:51 م
الزمالك
الزمالك
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حسام الحارتي
تغلب فريق الترجي على نظيره  الزمالك  بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب حمادي العقربي فى رادس ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ويرتفع رصيد أبناء سويقة إلى 7 نقاط فيما تجمد رصيد الفارس الأبيض عند نقطتين.

أحرز ثلاثية الترجي وليم توجى ومحمد علي بن رمضان هدفين فيما سجل هدف الزمالك الوحيد أحمد فتوح.

وأصبح  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مأزق كبير عقب هزيمته في تونس وفوز مولودية الجزائر في السنغال.
 
ويتصدر الترجي التونسي المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل فيما يأتي مولودية الجزائر فى المركز الثاني برصيد 5 نقاط من تعادلين وفوز وحيد فيما جاء الزمالك فى المركز الثالث بنقطتين من تعادلين وخسارة بينما تذيل تونجيث السنغالي ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز في الثلاثة لقاءات المقبلة ليضمن التأهل بصفة رسمية وفي حالة تعرضه لهزيمة واحدة يحرم نفسه من الصعود بصفة رسمية .

ويواجه نادي الزمالك نظيره الترجي التونسي في القاهرة ضمن منافاسات الجولة الرابعة وفي حالة تحقيق الفوز يضمن الوصول للنقطة الخامسة.

 ويتوجه بعد ذلك لمواجهة مولودية الجزائر في الجزائر ضمن الجولة الخامسة وفي حالة تحقيق الفوز يضمن الزمالك الوصول للنقطة الثامنة.

ويظل تحقيق الفوز على تونجيت في الجولة الأخيرة بطاقة ضمان التأهل عن المجموعة .
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