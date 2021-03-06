إقالة النابي .. المريخ يعلن تعيين الإنجليزي لى كلارك مديرا فنيا

أعلن مجلس إدارة نادي المريخ السوداني إقالة نصر الدين النابي مدرب الفريق بعد التعادل أمام سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا.
وقال المريخ في بيان رسمي: "قرر مجلس إدارة نادي المريخ بالتمرير برئاسة آدم سوداكال إقالة الجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي البلجيكي نصر الدين النابي إضافة لمساعده المغربي حمادي صغير".
وأشار المريخ إلى أن النادي سيحتفظ بالشرط الجزائي، لمخالفتهم البند التاسع والعاشر من بنود العقد، دون ذكر المخالفة.
وأقال نادي المريخ أيضا المدرب العام الضو قدم الخير إضافة لمدرب الحراس هيثم الطيب مالك.
وأعلن مجلس الإدارة تعاقده مع المدرب الإنجليزي لي كلارك لمدة موسم واحد للإشراف على الفريق خلال الفترة المقبلة.
ويعد لي كلاك صاحب مسيرة متميزة كلاعب سابق في نيوكاسل يونايتد، قبل أن يعتزل ويتولى تدريب عدة أندية مثل هدرسفيلد تاون وبرمنجهام سيتي وبلاكبول وكيلمارنوك في الدوري الاسكتلندي الممتاز ونادي بيري.