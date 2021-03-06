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حوادث

العثور على جثة متحللة لربة منزل داخل شقتها بمدينة قنا

السبت 06/مارس/2021 - 09:48 م
جثة
جثة
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يوسف رجب

عثرت أجهزة الأمن بقنا، علي جثة متحللة لربة منزل داخل شقتها بمنطقة مساكن عثمان في مدينة قنا.

تلقي اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد العثور على جثة متحللة لربة منزل داخل شقتها بمنطقة مساكن عثمان، في مدينة قنا.

تبين أن الجثة لربة منزل تدعي أنصاف جابر احمد عمران ٦٢ عامًا، و أنها لم تخرج منذ فترة من شقتها ما دفع الأهالي لإبلاغ شرطة النجدة.

من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام.


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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