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سامح عاشور يكشف اختلافاً جوهرياً بين مجلس الشيوخ والشورى.. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 10:19 م
سامح عاشور
سامح عاشور
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هاني حسين
قال  سامح عاشور، نقيب المحامين السابق وعضو مجلس الشيوخ، إنه كان من الضروري أن يكون مجلس الشيوخ بـ اختصاصات تشريعية.

وأضاف سامح عاشور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "مجلس الشيوخ استشاري يبدي الرأي فيما يقدمه رئيس الجمهورية ومجلس النواب".

وتابع سامح عاشور: "مجلس الشيوخ فريق واحد والقيمة الحقيقية تتمثل في مدى ما يمكن أن يقدمه العضو من إرادة ووجهة نظر وجهد".

 وأكمل سامح عاشور: "مجلس الشيوخ يختلف عن مجلس الشورى، ومجلس الشورى كان له اختصاص تشريعي على عكس مجلس الشيوخ، وكان يتم عرض  المشروعات المكملة للدستور على مجلس الشورى".

ولفت سامح عاشور: "لما كنت في لجنة الخمسين لم أجد أهمية في وجود غرفتين للبرلمان لأننا كنا في مرحلة انتقالية".
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