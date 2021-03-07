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الكنيسة الأرثوذكسية تعلن عن قرارات هامة لـ المجمع المقدس.. فيديو

الأحد 07/مارس/2021 - 02:34 ص
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
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إبراهيم القادري
قال القمص موسي إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن هناك مجموعة من القرارات الجديدة اتخذها المجمع المقدس بالإضافة الي بعض القرارات ومنها ضرورة التزام جميع أبناء الكنيسة بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا. 

وأضاف موسي إبراهيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية": الكنيسة قدمت الإرشادات والنصائح الأزمة لتوعية أبنائها لتلقي لقاح كورونا ووجهنا المدارس والحضانات التابعة للكنائس لقبول ذوي الاحتياجات الخاصة والتفاعل معهم والاهتمام بهم وهذا أيضا كان من ضمن قرارات المجمع المقدس.

وأوضح موسي إبراهيم ، أن المجمع المقدس وضع ميزانية لدعم التعليم والصحة لأبناء المسجونين وتشمل تأهيل الخارجين من السجون نفسيا ومهنيا، ووجه المجمع لمساندة الدولة في لمبادرات مثل مبادرة حياة كريمة و100 مليون صحة .
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