الكنيسة الأرثوذكسية تعلن عن قرارات هامة لـ المجمع المقدس.. فيديو

قال القمص موسي إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، إن هناك مجموعة من القرارات الجديدة اتخذها المجمع المقدس بالإضافة الي بعض القرارات ومنها ضرورة التزام جميع أبناء الكنيسة بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا. الأرثوذكسيةبالإضافةاليالتزام جميعأبناءالإجراءات





وأضاف موسي إبراهيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية": الكنيسة قدمت الإرشادات والنصائح الأزمة لتوعية أبنائها لتلقي لقاح كورونا و وجهنا المدارس والحضانات التابعة للكنائس لقبول ذوي الاحتياجات الخاصة والتفاعل معهم والاهتمام بهم وهذا أيضا كان من ضمن قرارات المجمع المقدس.



