من أفضل موديلات كيا.. سعر كارينز 2010 في سوق المستعمل

مواصفات وأسعار كيا كارينز 2010







تستمد السيارة قوتها بمحرك 1600 سي سي ،وتقدر قوته ب حوالي 135 حصان ، وذلك عند وصول المحرك إلى سرعة دوران 6300 لفة في الدقيقة الواحدة .

وتتميز كيا بحجمها الضخم والسعة الداخلية الكبيرة ، وتمتلك 7 مقاعد داخلية تسمح بإقلال عدد سبع افراد بشكل واسع ومريح ، أما السعة التخزينية للحقيبة الخلفية كبيرة للغاية حيث تبلع سعتها حوالي 492 لتر.









كما تسمح بتخزين ، وحفظ الكثير من الاغراض ، والمقتنيات فيها بالإضافة إلي توفير الكثير من مساحات التخزين في درج الحفظ الامامي و المساحات التخزينية الجانبية في أبواب السيارة الاربعة.

كيا كارينز، واحدة من السيارات الكروس أوفر العائلية، والتي تتوافر من الداخل بعدد 7 مقاعد، كما تعتبر من أكثر السيارات التي تلقى إقبالا كبيرا في سوق المستعمل ويأتي سعر كيا كارينز في سوق المستعمل بسعر 177 ألف جنيه وفقا لحالة السيارة .كما يبلغ العزم الأقصى للمحرك 165 نيوتن لكل متر ، وذلك اثناء وصول المحرك إلى سرعة دوران تبلغ 4850 لفة في الدقيقة الواحدة ، كما يمتلك المحرك أربع اسطوانات ، مع 16 صباب وقود داخلي كما يحتوي على تقنية الحقن الالكتروني للوقود.