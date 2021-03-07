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سيارات

من أفضل موديلات كيا.. سعر كارينز 2010 في سوق المستعمل

الأحد 07/مارس/2021 - 01:01 ص
كيا كارينز 2010
كيا كارينز 2010
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أماني نوار
كيا كارينز، واحدة من السيارات الكروس أوفر العائلية، والتي تتوافر من الداخل بعدد 7 مقاعد، كما تعتبر من أكثر السيارات التي تلقى إقبالا كبيرا في سوق المستعمل ويأتي سعر كيا كارينز في سوق المستعمل بسعر 177 ألف جنيه وفقا لحالة السيارة .

مواصفات وأسعار كيا كارينز 2010

تستمد السيارة قوتها بمحرك 1600 سي سي ،وتقدر قوته ب حوالي 135 حصان ، وذلك عند وصول المحرك إلى سرعة دوران 6300 لفة في الدقيقة الواحدة .

كما يبلغ العزم الأقصى للمحرك 165 نيوتن لكل متر ، وذلك اثناء وصول المحرك إلى سرعة دوران تبلغ 4850 لفة في الدقيقة الواحدة ، كما يمتلك المحرك أربع اسطوانات ، مع 16 صباب وقود داخلي كما يحتوي على تقنية الحقن الالكتروني للوقود.


وتتميز كيا بحجمها الضخم والسعة الداخلية الكبيرة ، وتمتلك 7 مقاعد داخلية تسمح بإقلال عدد سبع افراد بشكل واسع ومريح ، أما السعة التخزينية للحقيبة الخلفية كبيرة للغاية حيث تبلع سعتها حوالي 492 لتر.


كما تسمح بتخزين ، وحفظ الكثير من الاغراض ، والمقتنيات فيها بالإضافة إلي توفير الكثير من مساحات التخزين في درج الحفظ الامامي و المساحات التخزينية الجانبية في أبواب السيارة الاربعة.

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