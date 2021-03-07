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ديني

هل يمكن للعقل التفكير في الأمور الغيبية والذات الإلهية؟ علي جمعة يجيب.. فيديو

الأحد 07/مارس/2021 - 01:31 ص
د علي جمعة
د علي جمعة
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محمد شحتة
رد الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء، على السؤال الحائر الذي يشغل بال الكثير "هل متاح للعقل أن يفكر في الأمور الغيبية والذات الإلهية ؟ 

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إنه ليس هناك حاجز شرعي، موضحا ان تجربة سيدنا إبراهيم في ذلك كانت واضحة وهي البحث عن الإله سبب وجود هذا الكون، ولكن تحتاج لتفكير مستقيم يصل بنا إلى الحقيقة وليس إلى الأوهام.

وأضاف، أن سيدنا إبراهيم لما فكر بطريقة موضوعية وصل إلى الحقيقة، أما قومه لما فكروا بطريقة غير موضوعية وصلوا إلى الوثنية وضلال الفكر.

وأشار إلى أننا نفكر بقواعد التفكير المستقيم وهذه القواعد  مهمة للغاية حتى نصل إلى الحقيقة والواقع والحق وليس إلى الأوهام والشهوات فنضل ضلالا بعيدا.

وأكد أن العقل لابد عليه أن يفكر ويفكر في كل شئ ولكن بطريقة مستقيمة وعدم الخلط بين مصادر المعرفة حتى لا يصل إلى شئ خطأ.
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