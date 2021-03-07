هل يمكن للعقل التفكير في الأمور الغيبية والذات الإلهية؟ علي جمعة يجيب.. فيديو

رد الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء، على السؤال الحائر الذي يشغل بال الكثير "هل متاح للعقل أن يفكر في الأمور الغيبية والذات الإلهية ؟





وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إنه ليس هناك حاجز شرعي، موضحا ان تجربة سيدنا إبراهيم في ذلك كانت واضحة وهي البحث عن الإله سبب وجود هذا الكون، ولكن تحتاج لتفكير مستقيم يصل بنا إلى الحقيقة وليس إلى الأوهام.





وأضاف، أن سيدنا إبراهيم لما فكر بطريقة موضوعية وصل إلى الحقيقة، أما قومه لما فكروا بطريقة غير موضوعية وصلوا إلى الوثنية وضلال الفكر.





وأشار إلى أننا نفكر بقواعد التفكير المستقيم وهذه القواعد مهمة للغاية حتى نصل إلى الحقيقة والواقع والحق وليس إلى الأوهام والشهوات فنضل ضلالا بعيدا.



