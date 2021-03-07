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ديني

علي جمعة: عقل آينشتاين وزويل مثل أي إنسان.. فيديو

الأحد 07/مارس/2021 - 05:30 ص
د علي جمعة
د علي جمعة
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محمد شحتة
قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو هيئة كبار العلماء، إن العقل في التفكير له حدود، فعقل اينشتاين وزويل مثل أي عقل آخر.

وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي": أنهم حسبوا كم المعلومات التي تنشر في اليوم الواحد من خلال وكالات الأنباء في العالم، ووسائل الإعلام، ووجدوا أنها 120 مليون معلومة في اليوم الواحد، وكي يستوعب أو يقرأ الشخص هذه المعلومات لليوم الواحد يستغرق ذلك 250 سنة حتى ينتهي من معلومات هذا اليوم فقط.

وأشار إلى أن معنى ذلك هو محدودية العقل والمعرفة والحواس، فكل ما حولنا محدود، فإذن العقل له حدود.

وذكر أن مصادر المعرفة، يكون النوع الاول فيها وهو الحس، ومعناه استعمال الحواس في إدراك رد الفعل لما حولنا، فمعرفة أن النار محرقة تم من خلال الحس بها.

كما أن من مصادر المعرفة، النقل، تناقل المعلومات عبر السماع من الموروثات في حياتنا.
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