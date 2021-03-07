ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مران لمستبعدي الزمالك من رحلة تونس اليوم

الأحد 07/مارس/2021 - 08:27 ص
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسى
‏يؤدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والذين لم يسافروا مع البعثة إلى تونس، تدريباتهم بصورة طبيعية اليوم، الأحد، بعد حصولهم على إجازة أمس، السبت، وذلك استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة. 


وكانت بعثة الفريق وصلت فجر اليوم قادمة من تونس بعد مواجهة الترجي التونسي بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
 

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني، منح اللاعبين العائدين من تونس راحة من المران اليوم على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا، الاثنين.  


ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز مساء الخميس المقبل بالجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.‏
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بدون راحة.. الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة إنبي

صور.. سيراميكا كليوباترا يستأنف تدريباته استعدادا للأهلي

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

تدريبات خاصة لمستبعدي الزمالك من مواجهة الجيش

أول قرار من باتشيكو بعد فوز الزمالك على المصرى فى الدوري

فريق الزمالك يستأنف تدريباته وباتشيكو يجتمع باللاعبين

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 3 - 2021 والقنوات الناقلة

إنجي المقدم تخطف الأنظار بجلسة تصوير تبرز أنوثتها

منار سعيد المصابة بالشيخوخة المبكرة: بتقبل نظرة الناس ليا بابتسامة.. فيديو

للدورة الشهرية.. فوائد مذهلة لـ عسل الأسود

اختراق آلاف الحسابات لـ مايكروسوفت حول العالم.. اشتعال الحرب الإلكترونية بين أمريكا والصين

اليونان تكذب تركيا: لا يوجد تقارب بين القاهرة وأنقرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برازيلي يقتل طليقته بسبب حظره على واتساب

حالة بين 600 مليون.. سيدة تحمل في جنين ثانٍ بعد 9 أيام من حدوث الحمل الأول

شاهد.. لحظة الاعتداء على شقيقين بسبب شكوى من الضوضاء