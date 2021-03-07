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اقتصاد

سعر الريال السعودى فى البنوك بمستهل تعاملات اليوم الأحد 7 مارس 2021

الأحد 07/مارس/2021 - 10:00 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 7 مارس 2021 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.


حيث استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك عودة نحو 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الريال السعودى فى الاسكندرية نحو 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.15جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.04جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.12 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.06 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير و الاسكان نحو 4.07 جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع.
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