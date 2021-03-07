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أخبار العالم

مؤسسة دولية: سلطنة عُمان السابعة إقليميًا والـ 71 عالميًا في مؤشر الحرية الاقتصادية

الأحد 07/مارس/2021 - 10:24 ص
سلطنة عمان
سلطنة عمان
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مـيــــس رضـــا
تقدمت سلطنة عُمان 5 مراكز في المؤشر السنوي العالمي للحرية الاقتصادية، حيث جاءت في المرتبة السابعة إقليميًا وفي المرتبة ٧١ عالميًا في مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم لعام 2021م الذي أصدرته مؤسسة "هيرتاج فاونديشن" الأمريكية.

وحازت عُمان على المركز 71 عالميًا هذا العام مقارنة بالمركز 76 العام الماضي، وحصلت على 64.6 نقطة، كما جاءت في المرتبة السابعة بين ١٤ دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكدت مؤسسة "هيرتاج فاونديشن" الدولية في تقرير حديث لها، أن ترتيب عُمان قفز هذا العام بسبب زيادة الحرية النقدية، مشيرة إلى أن درجاتها الإجمالية أصبحت أعلى من المتوسطات الإقليمية والعالمية.

كما أكدت المؤسسة أن اقتصاد سلطنة عُمان يصنف ضمن الاقتصادات الحرة، ومن شأن زيادة الحرية الاقتصادية أن تساعد الحكومة العُمانية على تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

يُذكر أنه منذ تولي السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان مقاليد الحكم في 11 يناير من العام الماضي، أجرى العديد من التغييرات الهيكلية والتطوير التنموي في مختلف القطاعات العُمانية وخاصة الاقتصادية، لدعم تنفيذ الرؤية المستقبلية للسلطنة "عُمان 2040" التي انطلقت مطلع العام الجاري وتستمر لمدة 20 عامًا، ومن ضمن الأهداف الرئيسية للرؤية تنويع وتعزيز الاقتصاد الوطني، بحيث يتحقق نمو اقتصادى مستدام بمعدل 4% - 5% سنويًا مع زيادة متوسط دخل الفرد بنسبة تصل إلى 90%، مع انتهاء الرؤية عام 2040م.
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