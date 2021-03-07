مؤسسة دولية: سلطنة عُمان السابعة إقليميًا والـ 71 عالميًا في مؤشر الحرية الاقتصادية

تقدمت سلطنة عُمان 5 مراكز في المؤشر السنوي العالمي للحرية الاقتصادية، حيث جاءت في المرتبة السابعة إقليميًا وفي المرتبة ٧١ عالميًا في مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم لعام 2021م الذي أصدرته مؤسسة "هيرتاج فاونديشن" الأمريكية.





وحازت عُمان على المركز 71 عالميًا هذا العام مقارنة بالمركز 76 العام الماضي، وحصلت على 64.6 نقطة، كما جاءت في المرتبة السابعة بين ١٤ دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





وأكدت مؤسسة "هيرتاج فاونديشن" الدولية في تقرير حديث لها، أن ترتيب عُمان قفز هذا العام بسبب زيادة الحرية النقدية، مشيرة إلى أن درجاتها الإجمالية أصبحت أعلى من المتوسطات الإقليمية والعالمية.





كما أكدت المؤسسة أن اقتصاد سلطنة عُمان يصنف ضمن الاقتصادات الحرة، ومن شأن زيادة الحرية الاقتصادية أن تساعد الحكومة العُمانية على تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط.



