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محافظات

بعد بتر ساقه.. مسن يناشد المسئولين بتوفير دراجة بخارية لمواجهة أعباء المعيشة

الأحد 07/مارس/2021 - 12:01 م
مسن يناشد المسؤلين
مسن يناشد المسؤلين توفير دراجة بخارية لذوى الاعاقة
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إبراهيم جادالله
واجه أسامة عبد المعطي، مسن في العقد السادس من العمر، يجلس على كرسي متحرك، ظروف الحياة الصعبة حيث تم بتر قدمه للحفاظ على حياته، ولا يجد مورد رزق لأولاده الستة، مناشدا المسئولين لتوفير مورد رزق يعينه على أعباء الحياة. 

ويقول أسامة عبد المعطي، الرجل الستيني، إن ظروف الحياة الصعبة لم ترحمه حين وجد نفسه بدون عمل يصرف به على زوجته وأولاده الستة، حتى أصيب بمرض السكر وتغلغل اليأس إليه حتى تورمت قدمه، وعندما تقدم للكشف عليها كان قد فوات الأوان، فأخبره الأطباء أنه غرغرينة ألمت به وأنه لا بد من بتر ساقه ولم يجد الأطباء حل للحفاظ على حياته سوى بتر قدمه.

ويستطرد أسامة، أنه اضطر لبترها لتغلغل المرض بداخله ويؤثر على ساقه، وقضى رحلة علاج قطعها أسامة مرة أخرى حتى أخبره الأطباء بببتر ساقه لكي يعيش دون قدمين، ويشتكي أسامة من انه ليس لديه قدرة مادية على إجراء العملية، حيث أنه يتقاضى معاش ضمان اجتماعي أربعمائة جنيه لا تكفي قوت أولاده الستة. 

ويناشد أسامة المسئولين النظر إليه بعين الرأفة ومساعدته في إجراء العملية للحفاظ على حياته وتوفير دراجة بخارية المخصصة لذوي الإعاقة حتى يستطيع توفير مورد رزق له يعينه على أعباء الحياة.
بعد بتر ساقه.. مسن يناشد المسئولين بتوفير دراجة بخارية لمواجهة أعباء المعيشة
بعد بتر ساقه.. مسن يناشد المسئولين بتوفير دراجة بخارية لمواجهة أعباء المعيشة
بعد بتر ساقه.. مسن يناشد المسئولين بتوفير دراجة بخارية لمواجهة أعباء المعيشة
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