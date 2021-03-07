رئيس طاقة النواب: العلاقات المصرية الأفريقية تشهد تحولا جذريا منذ تولي الرئيس السيسي

أكد النائب حسام عوض الله عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الطاقة والبيئة أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة السودان الشقيقة تأتي توطيدًا لجهود مصر لدعم السودان في المرحلة التاريخية الهامة الحالية واستعداد مصر الكامل لتقديم كل سبل الدعم.





وأوضح عوض الله فى بيان صحفى أن الوقت الذي تتم فيه تلك الزيارة الأولى من نوعها هام خاصة وأنها تأتى فور تشكيل مجلس السيادة الانتقالي فهناك ارتباط وثيق بين أمن واستقرار البلدين مشيرا إلى أن العلاقات المصرية السودانية علاقات أزلية وتاريخية وأخوية متميزة خاصة بين شعبي البلدين الشقيقين وتتمتع بخصوصية مشتركة.





وأضاف رئيس لجنة الطاقة والبيئة أن هناك جملة من الدلالات المهمة وقضايا إقلمية ومصالح مشتركة بين البلدين حملتها تلك الزيارة كالعلاقات الاقتصادية وقضية سد النهضة والأمن في البحر الأحمر ، بجانب التأكيد على رفض البلدين للأمر الواقع في قضية سد النهضة.





وأشار عوض اللّه إلى أن العلاقات المصرية الأفريقية شهدت تحولًا جذريًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر ، فبعد أعوام من الفتور والتهميش في العلاقات المصرية الأفريقية استطاع السيسي العودة للعمق الاستراتيجي، وأصبحت أفريقيا حاضرة على أجندة مصر في المحافل الدولية وهو ما ساعد على إعادة مصر لدورها الريادي في القارة الأفريقية.