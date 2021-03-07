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حوادث

الداخلية توافق على منح الجنسية الأجنبية لـ 21 مواطنًا مع سحب المصرية

الأحد 07/مارس/2021 - 11:38 ص
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية
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مصطفى رماح
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم  قرار صادر من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالموافقة على التجنس بجنسية اجنبية لصالح 21 مواطنًا مصريًا مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاء في الجريدة الرسمية،أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاص المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 بشأن الجنسية المصرية،تمت الموافقة على التجنس بجنسية أجنبية لصالح 21 مواطنًا مصريًا مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

 
الداخلية توافق على منح الجنسية الأجنبية لـ 21 مواطنًا مع سحب المصرية
الداخلية توافق على منح الجنسية الأجنبية لـ 21 مواطنًا مع سحب المصرية
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