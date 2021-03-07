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مركز تطعيم النزهة: لقاحا استرازينيكا وسينوفارم لهما نفس الكفاءة

الأحد 07/مارس/2021 - 12:14 م
الدكتور هالة فايق
الدكتور هالة فايق
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ريهام فيكتور
قالت الدكتور هالة فايق ، مدير منطقة النزهة الطبية ، إننا نستقبل المواطنين الذين  قاموا بالتسجيل من خلال الانترنت لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا .

وأضافت الدكتور هالة فايق ، خلال حوارها ببرنامج الآن ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أننا نستقبل المواطنين منذ الصباح الباكر بقياس درجة الحرارة للتأكد من سلامتهم.

وأشار مدير منطقة النزهة الطبية ، إلى أن المواطنين يقومون بتسجيل البيانات وإدخالها، ومن ثم التأكد من تسجيل بياناته من خلال رقمه القومى ، لافتة إلى أنه يقوم بالدخول إلى غرفة الموافقة المستنيرة للتعرف على نوع اللقاح ومدة مناعة والتعرف على الأعراض الجانبية المتوقعة .

وتابعت مدير منطقة النزهة الطبية ، أن بعد ذلك يستريح فترة حتى نتأكد من عدم ظهور أى أعراض جانبية على المواطن بعد التعرض إلى اللقاح ، منوهة إلى أنه لا يوجد أى شئ يمنع أى مواطن من أخذ اللقاح إلا إذا كانت درجة حرارته مرتفعة .

وأكدت مدير منطقة النزهة الطبية ، أن ارتفاع درجة الشخص تعنى اشتباه المواطن بفيروس كورونا وبالتالي يتم تأجيل التطعيم حتى يتم شفاؤه ، موضحة أن تطعيم استرازينيكا وسينوفارم بنفس الكفاءة .
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