مركز تطعيم النزهة: لقاحا استرازينيكا وسينوفارم لهما نفس الكفاءة

قالت الدكتور هالة فايق ، مدير منطقة النزهة الطبية ، إننا نستقبل المواطنين الذين قاموا بالتسجيل من خلال الانترنت لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا .





وأضافت الدكتور هالة فايق ، خلال حوارها ببرنامج الآن ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أننا نستقبل المواطنين منذ الصباح الباكر بقياس درجة الحرارة للتأكد من سلامتهم.





وأشار مدير منطقة النزهة الطبية ، إلى أن المواطنين يقومون بتسجيل البيانات وإدخالها، ومن ثم التأكد من تسجيل بياناته من خلال رقمه القومى ، لافتة إلى أنه يقوم بالدخول إلى غرفة الموافقة المستنيرة للتعرف على نوع اللقاح ومدة مناعة والتعرف على الأعراض الجانبية المتوقعة .





وتابعت مدير منطقة النزهة الطبية ، أن بعد ذلك يستريح فترة حتى نتأكد من عدم ظهور أى أعراض جانبية على المواطن بعد التعرض إلى اللقاح ، منوهة إلى أنه لا يوجد أى شئ يمنع أى مواطن من أخذ اللقاح إلا إذا كانت درجة حرارته مرتفعة .



