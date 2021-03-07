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مرأة

كوب من هذا المشروب يحارب ارتفاع الكوليسترول

الأحد 07/مارس/2021 - 01:43 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
فوائد عديدة لتناول فاكهة البرقوق لصحتك فهو يحارب ارتفاع  السكر فى الدم إضافة إلى غناه بمركبات البوليفينول وحمض الجاليك. 

إليك أبرز فوائد تناول فاكهة البرقوق يقدمها موقع بولد سكاى الهندى إليك فوائد تناول كوب من هذه الثمرة على معدة فارغة صباحا. 
محاربة ارتفاع الكوليسترول 

يحتوي البرقوق على فيتامين C والألياف والأحماض الأمينية والبوليفينول المعروف أنها تدعم جهاز المناعة من خلال آلياتها المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

محاربة الالتهاب

يتسبب الالتهاب المزمن في تلف خلايا بيتا في البنكرياس مما يؤدي إلى عدم كفاية إنتاج الأنسولين وبالتالي الإصابة بمرض السكري. إن زيادة تركيز الجلوكوز في الجسم لفترة طويلة يعيق جهاز المناعة مما قد يزيد من خطر الإصابة بالعدوى لدى مرضى السكر ويمكن علاج ذلك بمشروب البرقوق.


يساعد مشروب البرقوق في بناء جهاز مناعة قوي ، ويخفض مستويات الجلوكوز ويمنع الأمراض المعدية والمضاعفات المتعلقة بمرض السكري.

إليك طريقة عمل مشروب عصير البرقوق و الجنزبيل لحرق الدهون

شريحة صغيرة من الزنجبيل

نصف كوب ماء رشة ملح

عصير ليمون

ملعقة بذور كتان

طريقة تطبيق المشروب ..

امزجي معا كافة المكونات  يُسكب المزيج في كوب
 اعصري عصير الليمون وضيفي الملح الأسود حسب ذوقك ي
يمكن لتناول كوب منه يوميا فى رفع مناعه ومحاربة العديد من الامراض أبرزها ارتفاع كوليسترول بفضل إضافة الجنزبيل وبذور الكتان. 
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