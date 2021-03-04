يقوي المناعة ويقلل السكر ويمنع الجلطات.. مجدي بدران : البصل صيدلية متكاملة

وأن دراسة حديثة أوضحت أن فيتامين ب 6 يمارس تأثيرًا وقائيًا ضد الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري عن طريق قمع الالتهاب والأكسدة، وقد يساعد فيتامين ب 6 في تهدئة عواصف السيتوكين والوقاية من الجلطات الدموية المرتبطة بفتك كوفيد-١٩. أكد خبير المناعة المصرى د. مجدى بدران أن البصل من مصادر فيتامين ب ٦،





وأوضح بدران فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد، أن الدراسات الحديثة أثبتت أن نقص فيتامين ب 6 يؤثر على المناعة، فنقصه يقلل من إنتاج الأجسام المضادة المناعية، والاستجابة المناعية، ونمو ونضج الخلايا المناعية.





ولفت الانتباه إلى أن الأسرى خلال الحرب العالمية الثانية الذين يتناولون البصل كانوا أقل إصابة بالعدو ى وأن ا لبصل هام للمناعة ، خاصة المخاطية المعنية بسلامة الجهاز التنفسى .

وأضاف يوفر مصدر غني بالألياف ومدعمات البكتيريا الصديقة التى ترفع المناعة و تقلل من الحساسيات. يوفر البصل باقة تعزز المناعة تشمل الزنك والسيلينيوم و فيتامين سى و الكيورستين ومركبات الكبريت،وهو





البصل غنى بالكيورسيتين وهو مضاد قوى للأكسده يحمى من الملوثات الخارجية والجزيئات الضارة التى تتكون داخل الجسم ، وهو هام للقلب، و يحافظ على سلامة الخلايا وحيوية الأنسجة، و مضاد للحساسية يمنع إفراز الهيستامين ،ويمنع التدمير الذى يحدث مع الالتهابات والسرطانات و الملوثات البيئية، و يفيد مرضى الربو.





إمتصاص الكيورسيتين من البصل يعادل ثلاثة أضعاف إمتصاصه من التفاح.





وأوضح أن الكيورسيتين يشوش على نظم الاستشعار و التواصل عند البكتيريا ، مما يضيف البصل أيضا لقائمة المضادات الحيوية الطبيعية.





وأضاف أن من فوائد البصل أيضا أنه مصدر ممتاز لفيتامين سى و فيتامين ك، و مصدر جيد جدًا لفيتامين أ والألياف الغذائية والكالسيوم و البوتاسيوم و المنجنيز و الحديد.





وأشار إلى أنه يفيد مرضى السكر والعظام، إذ به المنجنيز الهام للعظام وبناء الأنسجة الضامة وامتصاص الكالسيوم و التمثيل الغذائى و