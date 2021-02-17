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يقي من السرطان وأمراض القلب.. ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل المشوي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:01 م
فوائد البصل المشوي
فوائد البصل المشوي
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نهى هجرس
يحتوي البصل على العديد من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية القوية التي ثبت أنها تعزز الصحة بعدة طرق، كما تم التعرف على الخصائص الطبية للبصل منذ العصور القديمة ، عندما تم استخدامه لعلاج أمراض مثل الصداع وأمراض القلب وتقرحات الفم .

وكشفًا لما قدمه موقع healthline، إليكم اهم فوائد البصل المشوي على الصحة...

يحتوي البصل على مضادات الأكسدة والمركبات التي تقاوم الالتهابات وتقلل من الدهون الثلاثية وتقلل من مستويات الكوليسترول، وكل ذلك قد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وقد تساعد خصائصها القوية المضادة للالتهابات أيضًا في تقليل ارتفاع ضغط الدم والحماية من جلطات الدم.

مضادات الأكسدة هي مركبات تمنع الأكسدة ، وهي عملية تؤدي إلى تلف الخلايا وتساهم في أمراض مثل السرطان والسكري وأمراض القلب، والبصل مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة.

يحتوي البصل الأحمر ، على وجه الخصوص ، على الأنثوسيانين - أصباغ نباتية خاصة في عائلة الفلافونويد التي تعطي البصل الأحمر لونه العميق.

لقد وجدت العديد من الدراسات السكانية أن الأشخاص الذين يستهلكون المزيد من الأطعمة الغنية بالأنثوسيانين تقل لديهم مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

قد يكون لاتباع نظام غذائي غني بخضروات الأليوم مثل البصل تأثير وقائي ضد بعض أنواع السرطان، وبسبب العديد من المركبات المفيدة الموجودة في البصل ، فإن تناولها قد يساعد في تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم.
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يقي من السرطان وأمراض القلب.. ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل المشوي

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