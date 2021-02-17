يقي من السرطان وأمراض القلب.. ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل المشوي

تم التعرف على الخصائص الطبية للبصل منذ العصور القديمة ، عندما تم استخدامه لعلاج أمراض مثل الصداع وأمراض القلب وتقرحات الفم .

وكشفًا لما قدمه موقع healthline، إليكم اهم فوائد البصل المشوي على الصحة...

قد تساعد خصائصها القوية المضادة للالتهابات أيضًا في تقليل ارتفاع ضغط الدم والحماية من جلطات الدم.

مضادات الأكسدة هي مركبات تمنع الأكسدة ، وهي عملية تؤدي إلى تلف الخلايا وتساهم في أمراض مثل السرطان والسكري وأمراض القلب، و البصل مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة.





يحتوي البصل الأحمر ، على وجه الخصوص ، على الأنثوسيانين - أصباغ نباتية خاصة في عائلة الفلافونويد التي تعطي البصل الأحمر لونه العميق.





لقد وجدت العديد من الدراسات السكانية أن الأشخاص الذين يستهلكون المزيد من الأطعمة الغنية بالأنثوسيانين تقل لديهم مخاطر الإصابة بأمراض القلب.



