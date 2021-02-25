5 أشياء تحدث لجسمك إذا تناولت البصل باستمرار

أشياء يمكن أن تحدث لجسمك إذا بدأت في تناول البصل باستمرار فهو غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تحسن صحتك من الرأس إلى القدمين.
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يعد البصل غذاء خارقا من شأنه أن يفعل المعجزات لك إذا تناولته يوميًا.
إليك اشياء يمكن أن تحدث لجسمك وفقا لموقع Bright Side إذا بدأت في دمج البصل في نظامك الغذائي اليومي.
1. تحسين كثافة عظامك.
وجدت العديد من الدراسات أن تناول البصل يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على كثافة العظام لديك، يقال إن تناول البصل يوميًا لمدة شهر يزيد من كثافة عظامك بنسبة 5٪ مقارنة بمن لا يفعلون ذلك.
2. يقلل من مستويات الكوليسترول
يحتوي البصل على نسبة عالية من الخصائص المضادة للالتهابات ، ويقلل من الكوليسترول السيئ الموجود في الجسم. يقلل مستوى الكوليسترول المنخفض أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وبالتالي يحافظ على صحة قلبك.
3. يجعل عملية الهضم سلسة.
البصل مليء بالألياف التي تسرع الهضم السليم في جسمك. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يعزز أيضًا إنتاج "البكتيريا الجيدة" في أمعائك ، مما يجعل عملية الهضم أسهل على جسمك.
4. يقلل تلف الخلايا
البصل موطن لـ 25 نوعًا مختلفًا من مضادات الأكسدة المفيدة لأجسامنا. لا تبعدنا مضادات الأكسدة عن بعض الأمراض فحسب ، بل تمنع أيضًا تلف الخلايا.
5. يحسن بصرك وصحة الفم.
يقتل البصل البكتيريا السيئة الموجودة في فمك ويحسن نظافة فمك. يمكن لخصائصها المضادة للميكروبات أن تقوي أسنانك أيضًا. كما أنها تحتوي على مادة "كيرسيتين" ، وهي مادة تحارب إعتام عدسة العين وتحافظ على عينيك آمنة.