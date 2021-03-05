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مرأة

أضرار السكر الدايت على الحوامل.. وآثار جانبية للاستخدام المفرط

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:00 م
اضرار السكر الدايت
اضرار السكر الدايت على الحوامل
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آية التيجي
يعتبر السكر الدايت مصنوع من ستيفيول جليكوسيدات، هذه هي المركبات المستخرجة والمكررة من أوراق نبات الستيفيا، ويلجأ له من يتبعون حمية غذائية للتقليل من سعراتها الحرارية والابتعاد عن السكر العادي الذي يزيد من أوزانهم.

وبالرغم من اعتبار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ان السكر الدايت آمن للاستهلاك البشري، إلا انهم حذروا من الإستخدام المفرط له، بالإضافة إلى ان استخدام السكر الدايت للحامل قد يتسبب في بعض الآثار الجانبية.


ويعتبر السكر الدايت مدر للبول، مما يعني أنها تزيد من سرعة طرد الجسم للماء من الجسم في البول. نظرًا لأن الكلى مسؤولة عن ترشيح البول وتكوينه، وفقا لما جاء في موقع ويب ميد الطبي.

واعتقد الباحثون في البداية أن استهلاك السكر الدايت على المدى الطويل يمكن أن يضر الكلى، لأنه يجعلها تعمل بكفاءة أعلى من الطبيعي، لكي تطرد الماء الزائد من الجسم.

وأفادت ابحاث اخرى، انه يمكن للسكر الدايت ان يكون ضارا للغاية بالنسبة للحوامل، وذلك لأنه يحتوي على كحول سكر مضاف قد يسبب أعراضًا مزعجة للأفراد الذين لديهم حساسية شديدة للمواد الكيميائية.

وأفادت أيضا العديد من الأبحاث، ان قد لا يكون السكر الدايت صحيًا للغاية بالنسبة للحوامل خاصة المصابات بسكري الحمل أو ضغط الدم المنخفض؛ حيث ان الاستهلاك المفرط منه قد يسبب نقص السكر في الدم أو انخفاض نسبة السكر في الدم.

من أبرز مخاطر السكر الدايت بالنسبة للحوامل انه يعمل بمثابة موسع للأوعية الدموية، مما يتسبب في توسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم الكلي، لذا فهو خطير على الحوامل الذين يعانون من إنخفاض في ضغط الدم.
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