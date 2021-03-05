أضرار السكر الدايت على الحوامل.. وآثار جانبية للاستخدام المفرط

مصنوع من ستيفيول جليكوسيدات، هذه هي المركبات المستخرجة والمكررة من أوراق نبات الستيفيا، ويلجأ له من يتبعون حمية غذائية للتقليل من سعراتها الحرارية والابتعاد عن السكر العادي الذي يزيد من أوزانهم.

وبالرغم من اعتبار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ان

آمن للاستهلاك البشري، إلا انهم حذروا من الإستخدام المفرط له، بالإضافة إلى ان

استخدام السكر الدايت للحامل قد يتسبب في بعض الآثار الجانبية.