AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أقل خطرا من الأبيض.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السكر الدايت؟

الخميس 13/فبراير/2020 - 08:02 ص
السكر الدايت
السكر الدايت
Advertisements
هاجر هانئ
السكر الدايت من الأشياء التى يلجأ الكثير من الأشخاص لإضافتها إلى الطعام أو المشروبات؛ لأنه أقل ضررا من السكر الأبيض، وفى نفس الوقت يمنحك نفس النتيجة.

كشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن أبرز الفوائد الصحية التى تعود للجسم عند إضافة السكر الدايت على المشروبات و الاطعمة.

- يساهم في السيطرة على مرض السكري
-يؤثر في نسبة السكر في الدم بدرجةٍ أقل بكثيرٍ من السكر العادي
- يساعد على الوقاية من تسوس الأسنان
يوفر طعمًا لذيذا للطعام أو المشروبات 
-يحد من خطر الإصابة بالسمنة 
-يحتوى على سعرات حرارية  أقل من السكر الأبيض
- لا يؤدي إلى رفع مستويات السكر في الدم

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحمي من الأمراض.. 8 فوائد لتنظيف الأسنان وأشهر الطرق لعلاجها

ماذا يحدث للجسم عند تناول القرفة باللبن ؟

فوائد لا تتخيلها لتناول الشاي بدون سكر.. تعرف عليها

كارثة| المشروبات الغازية الدايت تؤدي إلى الوفاة المبكرة

اكتشف سر استخدام الهنود للقرفة في طهى الطعام

القرفة مش مجرد مشروب .. تعرف على سر استخدام الهنود لها فى أشهر الأطباق .. و 15 فائدة يحصل عليها الجسم عند تناولها باللبن

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. ..أبو العينين يكتسح ويحصل على 24 ألف صوت ..ويؤكد: سأبذل قصارى جهدي لكل أهالي الجيزة..أحمد موسى يشيد بقيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن

اخبار الفن.. الطيار المفصول يفتح النار على محمد رمضان.. مرض أنغام.. مفاجأة عمرو دياب.. إثارة ناهد السباعي

زلزلوا قطر واهتفوا للسيسي.. رسالة أحمد موسى لـ جماهير الزمالك ..فيديو

لماذا حرم الله أكل القطط والكلاب؟ إعجاز علمي يثبته علماء الصين

أحمد حسن يتوقع تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

بمناسبة عيد الحب.. هبة يوسف تهدي جمهورها أغنية «ده جماله» ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار باهظة وأناقة لافتة .. فى عيد ميلادها .. شاهد.. إطلالات أحلام

أقل خطرا من الأبيض.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السكر الدايت؟

غير تقليدية وبسيطة.. شاهد أبرز إطلالات شقيقة هنا الزاهد في عيد ميلادها