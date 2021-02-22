انتبه.. أعراض لـ فيروس كورونا لها عواقب وخيمة

مع ظهور فيروس كورونا المستجد، استمرت أعراض COVID في الزيادة والتوسع، ما أدى إلى تعطيل حياة الملايين من الأشخاص، وزادت سلالات الفيروس الجديدة والمتحورة من المشاكل وسهلت انتشار الفيروس بشكل أسرع، في حين أن بعض الأعراض خفيفة ويمكن علاجها في المنزل، إلا أن هناك علامات معينة لـفيروس كورونا يمكن أن يكون لها عواقب مميتة ويجب علاجها على الفور.





وأكد موقع timesofindia أن بصرف النظر عن الأعراض الثلاثة الكلاسيكية لـ COVID، وهي الحمى والسعال الجاف والإرهاق، وهناك علامات شديدة أخرى لـ SARs-COV-2 يمكن أن تكون مهددة للحياة ويجب معالجتها تحت إشراف طبي.









ضيق في التنفس

أفضل مقياس لمعرفة ما إذا كانت أعراض كوفيد تتدهور هو ضيق التنفس المتفاقم والدرجة التي يمكنك عندها أداء الأنشطة اليومية العادية ، مثل الغسيل ، وارتداء الملابس ، والطهي ، والصعود على الدرج وبين الغرف في المنزل، أوعدم القدرة على تكوين جملة أو إكمال جملة كاملة دون التوقف لالتقاط الأنفاس أو الراحة كعلامة محتملة لعدوى COVID الشديدة."

لذا ينصح بمراقبة الأكسجين في المنزل.





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دوار أو فقدان للوعي مفاجئ

إذا شعر المرء بالدوار أو فقد الوعي بسبب الأعراض الأساسية لـ فيروس كورونا، فقد يكون هذا حرجًا أو خطيرًا.

هذه العلامات تعني أنك لم تعد تحصل على كمية كافية من الأكسجين ويمكن أن تكون تعاني من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة ، وهي حالة تهدد الحياة وتتسم بالتهاب حاد في الرئة.





إلى جانب الأعراض الشديدة لـفيروس كورونا، تظل الأعراض الأكثر شيوعًا كما هي ومع ذلك إليك بعض الأعراض ا لـ COVID-19 التي يجب الانتباه إليها.





- حمى

- سعال جاف

- التهاب الحلق

- سيلان الأنف وانسدادها

- إعياء

- فقدان حاسة الشم والتذوق