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مرأة

دراسة تؤكد: نصف المعافين من فيروس كورونا أصيبوا بهذا المرض

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:30 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نهى هجرس
نشرت دراسة حديثة وفقًا لموقع medicalxpress، وأكدت أن حوالي 50٪ من المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب COVID-19 الحاد والذين أظهروا مستويات مرتفعة من بروتين يسمى تروبونين بأضرار في قلوبهم، وتم الكشف عن الإصابة عن طريق التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) بعد شهر على الأقل من الخروج.


ويشمل الضرر التهاب عضلة القلب، وتندب أو موت أنسجة القلب (احتشاء)، ونقص تروية الدم، وتوليفات من الثلاثة، وتعد الدراسة التي أجريت على 148 مريضًا من ستة مستشفيات للحالات الحادة في لندن أكبر دراسة حتى الآن للتحقيق فى مرضى كوفيد -19 الذين رفعوا مستويات التروبونين مما يشير إلى وجود مشكلة محتملة في القلب.


وأضاف الباحثون: "ترتبط مستويات التروبونين المرتفعة بنتائج أسوأ في مرضى COVID-19، وغالبًا ما يعاني المرضى المصابون بمرض COVID-19 الشديد من مشاكل صحية مرتبطة بالقلب بما في ذلك مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، ومع ذلك ، أثناء الإصابة الشديدة بـ COVID-19، قد يتأثر القلب أيضًا بشكل مباشر".
 

كما وجدت الدراسة مشاكل قلبية مستمرة في ما يصل إلى 78٪ من المرضى المصابين بـ فيروس كورونا الذين كانوا أقل مرضًا ومعظمهم لا يحتاجون إلى دخول المستشفى.


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