شاهد| طبيب غلابة جديد بمدينة ديرب نجم في مواجهة فيروس كورونا

عرض برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، تقريرا باسم طبيب الغلابة الجديد..خصص وقته لمساعدة أهالي مدينة ديرب نجم في مواجهة فيروس كورونا.





وقال المهندس حسام نجل الدكتور محمد عبدالفتاح "طبيب الغلابة الجديد"، إن والدي أكثر ما يتعلق في حياته هو عمله معقبا" قاللي يابني لو حصلي حاجة وتعبت، لو هتشلني على كتفك علشان توديني العيادة واكشف علي الناس علشان انا مش هوقف شغل، انا لاخر نفس مش هوقف اكشف علي عيان او اوقف متابعة احوال المرضى".





وأضاف الدكتور محمد عبدالفتاح، طبيب الغلابة الجديد، إنه كان أول شاب يلتحق بكلية الطب فى قريته، لدرجة أن والده باع الأرض التى يمتلكها حتى ينفق على مصروفات الكلية التى التحق بها فى جامعة القاهرة خلال الفترة من سنة 1962 – 1968، وعمل طبيب امتياز بالقصر العينى ثم مستشفى القصير بالبحر الأحمر ومستشفى صدر المحلة، وتدرج بعدها وعمل مديرا للعديد من المستشفيات الحكومية بالشرقية، وتم إحالته للمعاش عام 2006.



