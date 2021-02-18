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شاهد| طبيب غلابة جديد بمدينة ديرب نجم في مواجهة فيروس كورونا

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:09 م
طبيب الغلابة
طبيب الغلابة
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ياسمين القصاص
عرض برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، تقريرا باسم طبيب الغلابة الجديد..خصص وقته لمساعدة أهالي مدينة ديرب نجم في مواجهة فيروس كورونا.

وقال المهندس حسام نجل الدكتور محمد عبدالفتاح "طبيب الغلابة الجديد"، إن والدي أكثر ما يتعلق في حياته هو عمله معقبا" قاللي يابني لو حصلي حاجة وتعبت، لو هتشلني على كتفك علشان توديني العيادة واكشف علي الناس علشان انا مش هوقف شغل، انا لاخر نفس مش هوقف اكشف علي عيان او اوقف متابعة احوال المرضى".

وأضاف الدكتور محمد عبدالفتاح، طبيب الغلابة الجديد، إنه كان أول شاب يلتحق بكلية الطب فى قريته، لدرجة أن والده باع الأرض التى يمتلكها حتى ينفق على مصروفات الكلية التى التحق بها فى جامعة القاهرة خلال الفترة من سنة 1962 – 1968، وعمل طبيب امتياز بالقصر العينى ثم مستشفى القصير بالبحر الأحمر ومستشفى صدر المحلة، وتدرج بعدها وعمل مديرا للعديد من المستشفيات الحكومية بالشرقية، وتم إحالته للمعاش عام 2006.

وعن أصعب المواقف التى مرت عليه فى الموجة الأولى الشرسة لانتشار فيروس "كورونا" قال، كان أغلب الأطباء عندما يذهب لهم مريض مصاب بالفيروس يقول له أذهب للدكتور"محمد عبد الفتاح" بتاع كورونا، خوفا من نقل العدوى، وكنت الحمد لله استقبلهم جميعا بعيادتى وأقوم بالكشف عليهم وعمل أشعة داخل العيادة، وأكتب لهم العلاج، وربنا سلمنى من الفيروس من أجل الناس الغلابة، وللأمانة الحمد لله أعداد الإصابات انخفضت الفترة الماضية أغلب الحالات مصابة بنزلات برد ولكن الوهم يخيل لها كورونا.

وتابع الدكتور محمد، "أصعب المواقف التى مرت عليه فى رحلتى مع مرضى كورونا، كانت العام الماضى، عندما أصيبت سيدة كبيرة فى السن بفيروس كورونا وبعض الأطباء خافوا من الذهاب إليها فحضرت نجلتها لى العيادة وذهبت لها المنزل وكتبت لها علاج بسيط والحمد لله شفيت بعد 4 أيام".


وأشارت رباب محمد حسين، زوجة نجل طبيب الغلابة الجديد، إلى أنه دائما يردد " الناس محتجالي وانا مقدرش اسيب حد محتاجلي"، مكملا انه دائما يكرر أن الفضل يعود لله عز وجل، قائلا تلك العبارة " وما توفيقي الابالله".


وأكد طبيب الغلابة، أن رغم رحيل زوجته ولكن دائما كلماتها تتردد له في ذهنه، مشجعة له على خدمة المرضى دون مقابل ولكت بحب وتفان.

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