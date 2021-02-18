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أخبار البلد

ليبيا تستأنف رحلاتها الجوية مع مصر لأول مرة منذ عام

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:58 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أعلن المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، أن سلطة الطيران المدني المصري صدقت علي استئناف الخطوط الجوية الليبية رحلاتها لمصر وذلك بعد انقطاع دام اكثر من عام.
  
وأوضح رئيس سلطة الطيران المدني، أن عودة رحلات الخطوط الجوية الليبية مع مصر سوف يبدأ من اليوم الخميس، انطلاقا من مطار بنينا في بنغازي، إلى مطار برج العرب في الإسكندرية،  حيث تصل أول رحلة عصر اليوم على أن يتبعها في الأسبوع القادم  انطلاق الرحلات من مطارق معيتيقة بطرابلس إلى برج العرب.

 جدير  بالذكر أن استئناف الرحلات اليوم الخميس هي الأولى بعد انقطاع دام أكثر من عام.
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